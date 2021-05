Kierwiński o „Wiadomościach” TVP: Tylko psychiatra może podjąć próbę pomocy

Marcin Kierwiński w sobotę 1 maja skomentował materiał wyemitowany w czołowym programie informacyjnym Telewizji Polskiej. „Z Wiadomości TVP można się dowiedzieć, że PiS jest najbardziej proeuropejską partią w Polsce” – podkreślił. „Tutaj już tylko psychiatra może podjąć próbę pomocy. Choć według mnie nawet największy specjalista nie da rady" – dodał.

twitter

Poboży krytykuje, Kierwiński odpowiada

Ironiczny wpis posła PO sugeruje, że jego zdaniem partia rządząca nie jest proeuropejskim ugrupowaniem. Na aktywność Kierwińskiego postanowił więc zareagować Błażej Poboży, który jest wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji z ramienia PiS. Wiceszef resortu przekazał na Twitterze, że dzięki wejściu Polski do UE „każdego roku płyną do Polski unijne środki na inwestycje i modernizacje” . „Dziś Platforma chce pozbawić Polaków ponad 770 mld złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Nie możemy pozwolić jej na ten POlexit!” – stwierdził.

Na tak postawioną sprawę postanowił zareagować Kierwiński. Poseł PO najpierw zaznaczył, że przeważnie nie odpisuje wiceministrowi „bo szkoda na to czasu”, ale tym razem zrobi wyjątek. Jak zaznaczył w sowim komentarzu, „minister wreszcie pokazał, że ma jednak jakiś ukryty talent” . „Niestety z tym talentem bardziej pasuje do marnego kabaretu niż do MSWiA. No ewentualnie do TVPiS” – ocenił.

twitterCzytaj też:

Budka mówi głosem ziobrystów? Kpiny po słowach szefa PO. „Polityka bywa zabawna”