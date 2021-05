Rzecznik PO odpowiada na wpis Śmiszka. „Po co komu taka opozycja?”

Borys Budka podczas konferencji prasowej zorganizowanej w sobotę zwrócił się do marszałek Sejmu o przełożenie posiedzenia, podczas którego posłowie mają zająć się projektem ustawy o ratyfikacji decyzji ws. systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. – Nie może być tak, że bez głosu polskiego parlamentu, o środkach wydatkowanych z KPO będą decydować wyłącznie polscy i brukselscy urzędnicy, że PE będzie miał więcej do powiedzenia, aniżeli polski parlament – dodał.

Kanthak poparł Budkę? Śmiszek reaguje

Słowa przewodniczącego PO udostępnił na Twitterze Jan Kanthak. „Dokładnie tak” – skomentował poseł Solidarnej Polski, na co postanowił zareagować Krzysztof Śmiszek. „O bogini... jakichże czasów doczekaliśmy... jakież to sojusze powstają. Jan Kanthak i Borys Budka jednym głosem” – napisał dodając, że „Lewica wprowadzała Polskę do UE i z tej UE nie pozwoli nikogo jej wyprowadzić ".

Uwagę na komentarz Śmiszka zwrócił Jan Grabiec. Rzecznik PO stwierdził, że poseł Lewicy nie jest zainteresowany tym, by „Sejm decydował o tym na co rząd wyda 250 mld zł z Funduszu Odbudowy” . „Tylko po co komu taka opozycja, która w ciemno podpisuje się pod tym co robi rząd i to po 5 latach rozkradania i marnowania przez nich publicznych środków?” – pytał retorycznie.

