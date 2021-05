To nie obcy są zagrożeniem dla Polski. „My stanowimy największe niebezpieczeństwo”

To ważny dzień. Dla nas wszystkich. Ławo więc popaść w sentymentalizm. Albo, co gorsza, w banały. Albo, co w naszej sytuacji politycznej najgorsze, cynizm podszyty szyderstwem: z zasad prawa, które są na naszych oczach łamane. Z inteligencji ludzi, którym kłamstwa rzuca się w oczy. Z poczucia przyzwoitości, którą klasa polityczna zawiesiła na kołku. W takich okolicznościach obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pierwszą w Europie, drugą na świecie, po amerykańskiej, ustawę zasadniczą.