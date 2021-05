Dziś nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się Funduszem Odbudowy

O godzinie 9 we wtorek 4 maja rozpoczęły się posiedzenia sejmowych komisji finansów publicznych oraz spraw zagranicznych. Posłowie będą się zajmować projektem ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej, a więc środkami w ramach budżetu UE na lata 2021-2027 oraz nad Funduszem Odbudowy. Obrady Sejmu rozpoczną się o godzinie 16. W harmonogramie zaplanowano także II czytanie projektu oraz głosowanie w tej sprawie.

Fundusz Odbudowy. Lewica zagłosuje razem z PiS

Nadal nie wiadomo, jak będzie ono przebiegać. Koalicjanci PiS z Solidarnej Polski nie kryją swojego krytycznego stosunku wobec unijnego porozumienia. Politycy z formacji Zbigniewa Ziobry wielokrotnie publicznie zapowiadali, że zagłosują przeciw. W uzyskaniu sejmowej większości PiS-owi (w klubie będzie obowiązywać dyscyplina podczas głosowania) pomoże Lewica, która potwierdziła, że po informacji od KE, że otrzymała KPO uwzględniający jej postulaty, poprze ratyfikację. Kilka dni wcześniej rząd zgodził się między innymi wprowadzić proponowane przez Lewicę dodatkowe środki na wsparcie szpitali powiatowych, budowę 75 tysięcy mieszkań komunalnych i przeznaczenie 30 procent środków dla samorządów.

– Europejski Fundusz Odbudowy to olbrzymie pieniądze dla Polski i wielki krok naprzód dla Europy. Nowe, wspólne inwestycje publiczne oznaczają głęboką integrację naszego kontynentu. Wspólnie poradzimy sobie lepiej z wyzwaniami takimi, jak walka ze zmianami klimatu, ochrona zdrowia czy cyfryzacja. Lewica chce silnej Unii Europejskiej. Nie mamy wątpliwości, że to krok w dobrą stronę – tłumaczył Adrian Zandberg.

Fundusz Odbudowy. Jak zagłosuje PO?

Niejasne pozostaje stanowisko Koalicji Obywatelskiej. Formacja Borysa Budki domaga się przełożenia posiedzenia o dwa tygodnie, aby poznać ostateczną wersję Krajowego Planu Odbudowy, który opisuje sposób wydatkowania pieniędzy z FO. Szef PO przekonywał, że wcześniej należy w uzgodnieniu z samorządami wypracować gwarancje ustawowe dotyczące rozdziału środków w ramach KPO. Zdania w samej PO ws. głosowania są podzielone. Większość posłów deklaruje zagłosowanie przeciw lub wstrzymanie się od głosu, są jednak tacy jak np. Franciszek Sterczewski, którzy chcą poprzeć projekt ratyfikacji. Również Grzegorz Schetyna choć zapewnił, że popiera strategię KO, nie wyobraża sobie głosowania przeciw FO.

Rzecznik PO Jan Grabiec przekazał, że we wtorek 4 maja klub ponownie się spotka, aby podjąć decyzję w sprawie głosowania. Zapowiedział również zgłoszenie szeregu poprawek, które dotyczą m.in. uczciwości i efektywności wydatkowania środków z Krajowego Planu Odbudowy.

W Polsat News Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że jego formacja jest zdania, że ratyfikacja powinna być przyjmowana większością 2/3 głosów (307 głosów „za” – red.) i zgłosi wniosek o to, by według tej zasady przeprowadzono głosowanie. – Chcemy zagłosować „za”, lecz nie mówiliśmy, że zrobimy to „w ciemno” – deklarował lider PSL.

Fogiel: To nie głosowanie nad KPO

Radosław Fogiel podkreślał w Polskim Radiu, że wtorkowe głosowanie nie dotyczy Krajowego Planu Odbudowy, a uruchomienia środków budżetowych UE, w tym Funduszu Odbudowy. – Nad KPO dyskusje się będą jeszcze toczyć. Od jutra rusza zespół powołany przez Komisję wspólną rządu i samorządu, który o tym będzie rozmawiał w tej sprawie – tłumaczył.

