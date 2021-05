Rzeszów. Poseł Konfederacji tańczy na rynku. Do sieci trafiło nagranie

Trwa kampania przed wyborami prezydenckimi w Rzeszowie. 3 maja w stolicy Podkarpacia pojawił się Konrad Berkowicz, który wspierał kandydata Konfederacji Grzegorza Brauna. Polityk stwierdził m.in. że Rzeszów jest miastem nowoczesnym i z ogromnym potencjałem. - Ten potencjał i tak był nie dość wykorzystywany do tej pory, ale w czasie lockdownu jest tragicznie marnowany - mówił. Politycy Konfederacji zachęcali do udziału w pikniku „Strefa Uśmiechu” w Parku Jedności Polonii z Macierzą. Konrad Berkowicz postanowił dać popis swoich tanecznych umiejętności i zatańczył na ulicy z grupą mieszkańców.

Berkowicz tańczy na turnieju tańca



Nie był to pierwszy taki pokaz w wykonaniu parlamentarzysty Konfederacji. Jego rodzice Adam i Bożena Berkowiczowie są znanymi tancerzami, w ich ślady poszedł także brat polityka – Tomasz. W 2019 roku parlamentarzysta pojawił się na Turnieju Tańca o Puchar JM Rektora AGH. – To widowisko wywołało mnóstwo wspomnień z lat, w których intensywnie rozwijałem jedną z moich pasji: taniec towarzyski (od dzieciństwa do matury). Udało mi się wówczas odnieść kilka sporych sukcesów na turniejach w Polsce i za granicą – opowiadał Berkowicz.

Po zakończeniu tanecznych zmagań polityk oraz kilku innych gości zostało zaproszonych do wspólnego tańca. Miałem zaszczyt zatańczyć kawałek walca wiedeńskiego z partnerką zwycięskiej pary. Trochę się denerwowałem, czy cokolwiek z dawnej formy pozostało, ale wyszedłem z wszystkiego bez złamanej nogi – napisał w mediach społecznościowych.

