CKE opublikowała arkusze maturalne z języka polskiego. Jakie były tematy wypracowań?

We wtorek 4 maja wystartowały matury. Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym jest egzaminem obowiązkowym.

Matura 2021. Arkusze z języka polskiego

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze egzaminacyjne z języka polskiego na poziomie podstawowym.

W części testowej absolwenci liceów i techników odpowiadali m.in. na pytania dotyczące tekstu Ewy Kołodziejek dotyczącego zwrotu „ciężko powiedzieć”, tekstu Bohdana Dziemidoka „O komizmie”, oraz fragmentu „Zemsty” Aleksandra Fredry.

Z kolei w drugiej części egzaminu maturzyści mieli do wyboru trzy tematy wypracowania:

Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu „Lalki” Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury

Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Ziemi obiecanej” Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury

Zinterpretuj wiersz Strych Beaty Obertyńskiej. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij

Matury 2021 bez części ustnej

W 2021 maturzystów czekają dwie istotne zmiany. Pierwsza, o której już wspomnieliśmy – nie będzie części ustnej egzaminu. Drugą kluczową różnicą w porównaniu do poprzednich lat, jest brak obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może jednak przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych.

Wyniki matur poznamy 5 lipca.

Matury 2021 – harmonogram

Data Dzień tygodnia Godz. 9:00 Godz. 14:00 4 maja wtorek język polski – pp język łaciński i kultura antyczna – pr 5 maja środa matematyka – pp historia muzyki – pr 6 maja czwartek język angielski – pp historia sztuki – pr 7 maja piątek język angielski – pr

język angielski – dj filozofia – pr 10 maja poniedziałek język polski – pr język łemkowski – pr

język kaszubski – pr 11 maja wtorek matematyka – pr wiedza o społeczeństwie – pr 12 maja środa biologia – pr język francuski – pr

język francuski – dj

13 maja czwartek geografia – pr język francuski – pp

język hiszpański – pp

język niemiecki – pp

język rosyjski – pp

język włoski – pp

14 maja piątek chemia – pr język niemiecki – pr

język niemiecki – dj

17 maja poniedziałek historia – pr język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

18 maja wtorek fizyka – pr język hiszpański – pr

język hiszpański – dj

19 maja środa informatyka – pr język włoski – pr

język włoski – dj

20 maja czwartek języki mniejszości narodowych – pp

języki mniejszości narodowych – pr



Poza tym w czwartek 20 maja odbędą się następujące egzaminy: godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)** godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)** godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)** godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)** godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)** godz. 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)** * pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny.

