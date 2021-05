Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej staje w obronie ONR. Nie daje podstaw do delegalizacji organizacji

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego nie widzi powodów do delegalizacji ONR – informuje RMF FM, powołując się na rozmowę z dyrektorem instytutu. To na podstawie tej opinii prokuratura ma zdecydować, czy do delegalizacji powinno dojść.