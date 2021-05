Monika Jaruzelska ponownie w „Brunatnej księdze”. Przez słowa Sebastiana Pitonia

Prowadzona od 1996 roku przez Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” „Brunatna księga” dokumentuje incydentu na tle rasistowskim, ksenofobicznym oraz przestępstwa neofaszystowskie. Jak podaje „Rzeczpospolita” , po raz kolejny ze względu na jej działalność dziennikarską umieszczono w niej Monikę Jaruzelską. Lewicowa radna i córka generała Jaruzelskiego trafiła tam za sprawą wywiadów, które publikuje w serwisie YouTube.

Za pierwszym razem na napiętnowanie naraził ją Grzegorz Braun, który wypowiedział w jej programie słowa o tym, że Polska jest „kondominium rosyjsko-niemieckim pod żydowskim zarządem”. Twórcy „Brunatnej Księgi” zarzucali Jaruzelskiej, że nie zareagowała odpowiednio na takie twierdzenie.

Sebastian Pitoń u Moniki Jaruzelskiej

W kolejne kłopoty Monikę Jaruzelską wpędził inny gość znany ze skrajnych poglądów, lider Góralskiego Veta. Sebastian Pitoń znany jest z prób porwania górali do sprzeciwu wobec rządowych restrykcji i negowania pandemii koronaiwrusa. W programie córki generała Jaruzelskiego wypowiadał się pogardliwie o zbrodni w Jedwabnem. „Propaganda mówi, że wściekli Polacy zabili ileś tam, półtora tysiąca Żydów” - mówił. Stwierdził, że prawdopodobnie tak naprawdę Żydów „nie było tylu ”, a Polacy zostali wykorzystani „j ako siła robocza, pomocnicza, pod lufami karabinów ” przez Einsatzkommando.

Pitoń na tym nie poprzestał, rozwodził się również na temat Goralenvolk, czyli nazistowskiej akcji na Podhalu głoszącej, że Górale są pochodzenia niemieckiego. – Gdyby to dać do oceny jakimś rzetelnym historykom, to wydaje mi się, że się nie będzie czego wstydzić i wtedy okaże się, że nie jest tak źle, że górale wcale nie zdradzili i nie mieli takich chęci, jak się im przypisuje – stwierdził. Zdaniem twórców "Brunatnej księgi", prowadząca nie reagowała w odpowiedni sposób na głoszone przez niego tezy.

