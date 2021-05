Senator PiS zagłosuje przeciw Funduszowi Odbudowy. „To nie jest mamona z nieba”

4 maja Sejm uchwalił ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE, która jest niezbędna do uruchomienia Funduszu Odbudowy (po ratyfikacji przez wszystkie kraje członkowskie). W sumie weto do Funduszu Odbudowy zgłosiło 20 posłów klubu PiS. O dalszych losach ustawy zadecyduje Senat, w którym większość ma opozycja.

Jackowski: Doszło do odejścia od programu wyborczego PiS

W rozmowie z Radiem Plus senator PiS zadeklarował, że nie poprze ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Według Jackowskiego został popełniony błąd, którego koszty będzie widać w dalszej perspektywie. – Doszło do odejścia od programu wyborczego PiS. Zostało w nim zapisane, że jesteśmy zwolennikami Europy ojczyzn i negatywnie oceniamy perspektywę tworzenia superpaństwa europejskiego, które oznacza ograniczenie suwerenności Polski – powiedział.

– Krytyka naszych poprzedników polegała na tym, że byli wasalni wobec Brukseli, że my nie oddamy nawet guzika, że pilnujemy polskiej podmiotowości, nie zgodzimy się na eksperymenty ograniczające suwerenność i nagle w lipcu oraz grudniu 2020 podjęto na szczytach UE decyzje, które ten wektor odwróciły o 180 stopni – tłumaczył.

Krok ku federalizacji Europy?

Polityk stwierdził, że „za rządów Mateusza Morawieckiego dokonuje się milowy krok na drodze federalizacji Unii Europejskiej, bo właśnie tym jest według niego uwspólnotowienie długu i możliwość nakładania przez Komisję Europejską podatków na Polskę i Polaków”. – Być może prezes PiS uznał, że tak trzeba, ale uważam, że w takiej sytuacji powinno się traktować poważnie naszych wyborców i jasno tę sprawę powiedzieć, a nie udawać, że to są darmowe pieniądze z unijnego Funduszu Odbudowy – podkreślił.

Zdaniem Jackowskiego przekaz propagandowy jego środowiska politycznego jest taki, że to darmowe pieniądze i mamona z nieba, która spada lekko, łatwo i przyjemnie. – Nie mówimy o tym, że to będzie 30 lat spłacane, że będziemy płacić najprawdopodobniej większą składkę to budżetu unijnego – komentował.

Czytaj też:

Ziobryści odczują głosowanie nad Funduszem Odbudowy. Sobolewski zapowiada kary