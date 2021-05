Trzaskowski nie pali się by zostać liderem Platformy. „Prezydenci miast kuszą go, by stworzył nowy ruch”

Jak ustalił „Wprost” Rafał Trzaskowski jest dziś według wewnętrznych badań Platformy Obywatelskiej, jedynym politykiem, który mógłby przywrócić partię na wzrostowy trend sondażowy. Prezydent Warszawy nie pali się jednak do tego, by przejąć władzę w PO. Szczególnie, że znani włodarze miast mają go namawiać, by tworzył nowy ruch samorządowy, który w przyszłości wyniesie go do prezydentury Polski.

– Jacek Karnowski (red. prezydent Sopotu), Jacek Jaśkowiak (red. prezydent Poznania) mówią Rafałowi, żeby odciął się od Platformy Obywatelskiej, bo jej sondaże zaczynają spadać i w przyszłości będzie dla niego obciążeniem. Kreślą przed nim scenariusz, w którym staje na czele ruchu samorządowego, który w przyszłości wyniesie go do prezydentury Polski – mówi jeden ze znajomych Rafała Trzaskowskiego. Znany polityk Platformy Obywatelskiej dodaje: – Pracuję nad Trzaskowskim, żeby zdecydował się przejąć stery w Platformie. Ale on póki co nie chce. Chce zostać prezydentem Polski. Taki ma plan – mówi polityk PO. Trzaskowski wychodzi poza elektorat Platformy Brak chęci ze strony prezydenta Warszawy do przejęcia władzy w Platformie Obywatelskiej martwi polityków sceptycznych wobec Borysa Budki.