Wyciek nagrań z kamerek dla dorosłych. O co chodzi w sprawie Natsu?

W czwartek 6 maja media społecznościowe rozgrzała informacja o wycieku nagrań erotycznych z sexkamerek z udziałem znanej Youtuberki Natsu. Były one dostępne m.in. na Wykopie oraz Youtubie. Na influencerkę wylała się fala hejtu. Jednocześnie Instagram zalała fala zdjęć opatrzonych napisem „murem za Natsu”. W obronie Natalii Karczmarczyk stanęła także aktywistka Maja Staśko, która podkreślała, że kamerki erotyczne nie są niczym złym, a taka praca pozwala wielu osobom przeżyć. Odprowadza się z niej podatki, jest wykonywana przez dorosłych dla dorosłych - stwierdziła.

Z kolei Sylwester Wardęga ocenił, że cała sprawa może wyjść Natsu na dobre, ponieważ po jej stronie staną feministki, a poza tym może zwiększyć swoje zasięgi: na Instagramie może zyskać 50-100 tys. obserwujących.

Natsu: To czas w moim życiu, do którego nigdy więcej nie chciałam wracać

Sama Natalia Karczmarczyk potwierdziła autentyczność tych nagrań. - Jestem strasznie rozbita ta sytuacją, jest mi potwornie głupio i mam mętlik w głowie. Te zdarzenia miały miejsce 4 lata temu, jest to czas w moim życiu, do którego nigdy więcej nie chciałam wracać. Zostałam omamiona, ale czasu nie cofnę - mówiła. Natsu podkreśliła, że rozpowszechnianie tych filmików czy zdjęć z jej udziałem jest nielegalne i sprawa została zgłoszona na policję. - Bardzo zależy mi na tym, aby wasze postrzeganie mnie się nie zmieniło. Dajcie mi żyć i tworzyć to, co kocham. Kocham swoje życie takie, jakie jest, dlatego proszę, nie rozpowszechniajcie tych materiałów - apelowała.

Natsu - kim jest, wiek?

Natsu pochodzi ze Śląska i jest uważana za jedną z najbogatszych influencerek w Polsce. Nie ujawnia swojego wieku, ale zdaniem jej fanów ma około 24 lat. W 2018 roku Natalia Karczmarczyk założyła kanał na Youtube, który ma ponad milion subskrybentów. Ponad 1,1 mln osób śledzi jej profil na Instagramie, a 1,6 mln na TikToku. Zagrała także w serialu paradokumentalnym „Szkoła” emitowanym przez stację TVN, w którym wcielił się w rolę Ewy Karasiewicz.

Pojawiła się także w produkcjach youtubera Stuu. W 2020 roku dołączyła do zespołu „Team X” - grupy znanych youtuberów, którzy mieszkają ze sobą w jednej willi pod Warszawą i stamtąd relacjonują swoje życie za pomocą filmików na YT. Ekipa nagrała również siedem utworów muzycznych m.in. Adios czy Siedem z rapującą Natsu, które do tej wyświetlono ponad 19 mln razy.

Wcześniej Karczmarczyk marzyła o zostaniu lekarzem, ale nie udało jej się dostać na medycynę. Studiowała farmację, w trakcie studiów wzięła urlop dziekański.

