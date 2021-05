Nowa umowa koalicyjna Zjednoczonej Prawicy? Zaskakujące słowa Ziobry

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla „Wydarzeń” Polsatu wynika, że zdecydowana większość Polaków źle ocenia działanie tych partii politycznych, które zagłosowały przeciwko ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Decyzję Solidarnej Polski źle oceniło 70,1 proc. respondentów a 11,5 proc. dobrze. – Jestem w polityce niemal 20 lat. Sondaże nie raz dawały mi nawet zero procent poparcia, a jestem dziś ministrem sprawiedliwości. Na szczęście to nie sondaże wyznaczają kierunki polskiej polityki i to, kto ma później wpływ na rzeczywistość – mówił w Polsat News Zbigniew Ziobro.

Lider Solidarnej Polski tłumaczył, że „w programie jego formacji jest zapis podkreślający, że jeśli chodzi o kierunek oddawania kompetencji polskiego państwa organom europejskim, KE i PE, nie będzie żadnego kroku do przodu”. – Konsekwentnie mówimy, że jesteśmy przeciwko oddawaniu kompetencji państwa polskiego, przeciwko federalizacji, bo takie są cele establishmentu brukselskiego. Nie może być tak, że KE kontroluje polskiego premiera czy prezydenta i w razie czego blokuje wypłatę funduszu. Jesteśmy też przeciwko gwałtownej transformacji energetycznej. Jesteśmy otwarci na ekologiczne rozwiązania, ale one muszą być prowadzone z głową – wyjaśnił Ziobro.

Solidarna Polska zostanie w koalicji?

Pytany o to, dlaczego mimo różnic Solidarna Polska nadal pozostaje w Zjednoczonej Prawicy, minister sprawiedliwości stwierdził, że „polityka jest sztuką podejmowania decyzji najlepszych w danych okolicznościach”. – Lewica, Koalicja Obywatelska i ruch Polska 2050 są zapatrzone w Brukselę i nie widzą, w jak niebezpiecznym kierunku to idzie. Jeśli wyjdziemy z rządu, to te środowiska przejmą władze i dla Polski będzie to znacznie gorsza decyzja. Będziemy dalej wspierać ten rząd, bo nie ma lepszego rozwiązania dla Polski, a z naszymi koalicjantami zgadzamy się w wielu innych kwestiach – stwierdził.

Co z nową umową koalicyjną?

Lider Solidarnej Polski mówił również o ewentualnej nowej umowie koalicyjnej. O takiej możliwości miał wspomnieć Michał Woś. – Być może Michał Woś uczestniczył w jakichś rozmowach, w których ja nie uczestniczyłem. Bałem udział w rozmowach na temat współpracy, ustalamy, czym będziemy się zajmować. Może są takie plany, może Michał Woś rozmawiał z kolegami z PiS i dowiedział się o jakichś planach, co do zmiany umowy koalicyjnej, ja nic o tym nie wiem – stwierdził Zbigniew Ziobro.

– Być może chodziło o Nowy Ład, ten dokument jest znany od dłuższego czasu. Ustalamy różne projekty, które w ramach tego nowego ładu mają być realizowane i to nie jest nic nowego, nic, co ma się ukazać nagle. Jest to dokument opracowywany przez długie miesiące – podkreślił minister sprawiedliwości.

Czytaj też:

Polacy źle oceniają partie, które nie poparły głosowania ws. Funduszu Odbudowy. Nowy sondaż