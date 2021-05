Szok po lockdownie, plany Trzaskowskiego, Polacy kręcą porno. Co w nowym Wprost?

Cała Polska czeka w blokach startowych, żeby nadrobić stracony przez pandemię czas. Jedni nie mogą się doczekać otwarcia kin, inni ogródków przy knajpach i pubach. Tylko, czy realizacja tych wszystkich, kiedyś normalnych, a ostatnio wiele miesięcy niedostępnych doznań, nie spowoduje szoku. Paulina Socha-Jakubowska rozmawiała o tym z prof. Bogdanem Zawadzkim.

– Efekty zbyt gwałtownego przejścia do stanu „sprzed pandemii” i nadrabiania „straconego czasu” mogą być zaskakujące. Może pojawić się trudny do opanowania stres związany z atakiem bodźców, od których przez rok się jednak odzwyczailiśmy – mówi psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego, który w swojej pracy naukowej zajmuje się m.in. psychologią traumatycznego stresu.

„Giną na drogach, bo wierzą że im się uda”. Polska jest najgorszym krajem w Unii Europejskiej pod względem bezpieczeństwa na drogach. W statystykach dotyczących liczby zabitych na 100 wypadków, Polska zajmuje wstydliwe pierwsze miejsce – pisze Bolesław Breczko.

„Plany prezydenta Warszawy”. Rafał Trzaskowski nie pali się do tego, by przejąć władzę w PO, szczególnie, że znani prezydenci miast mają go namawiać, by tworzył nowy ruch samorządowy. Tekst Joanny Miziołek.

„Smutne polskie święto”. 5 maja, obchodziliśmy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami. To w Polsce smutny dzień, sprowadzający się do niemego krzyku 3 milionów osób – pisze Dariusz Grzędziński.

„Okazja, by dowalić czarnym” - Takiej presji na Kościół nie było w Polsce od czasów komuny. Ataku na biskupów, manipulowania kwestią pedofilii – mówi Agnieszce Szczepańskiej znany benedyktyn o. Leon Knabit.

„Tak zostałem dziwkiem”. Młody mężczyzna opowiada, jak znalazł się w świecie męskich prostytutek: - Wyjazd do Kataru mnie zniszczył. Choć traktowałem go bardziej jako przygodę, a nie puszczanie się – mówi w rozmowie Pauliny Sochy-Jakubowskiej.

„Nie ma się czego wstydzić”. Yuli i Mateo. Ona – sommelierka i podróżniczka. On – kierowca wyścigowy, trzykrotny mistrz Polski. W lockdownie kręcą ostrą pornografiię. Z sobą w rolach głównych. Wywiad Mateusza Zielińskiego.

„Ginie więcej policjantów niż żołnierzy”. Od 1990 roku już 123 policjantów poległo na służbie interweniując, kolejnych ponad 100 funkcjonariuszy straciło życie w związku ze służbą. Tysiące zostało rannych. Felieton Rafała Batkowskiego.

„Problem frankowiczów - możliwe są tylko dwa rozwiązania”. Od paru tygodni toczy się publiczna dyskusja między autorytetami ekonomii i prawa odnośnie rozwiązania kwestii kredytów frankowych – pisze Magdalena Pledziewicz.

„Bańki turystyczne”. Świat powoli dzieli się na bogate enklawy wolne od wirusa i pechową resztę, skazaną na maseczki, testy i kwarantanny. Tekst Jakuba Mielnika.

„Wirus wraca do raju”. Seszele, popularny wakacyjny raj niespodziewanie przywraca restrykcje pandemiczne, choć zaszczepiło się tam aż 62 proc. dorosłej populacji – pisze Jakub Mielnik.

„Mutacja indyjska”. Prof. Włodzimierz Gut, wirusolog, zdradza w rozmowie z Katarzyną Pinkosz prawdziwy czynnik ryzyka czwartej fali, skuteczność poszczególnych szczepionek i zakaźność mutacji koronawirusa.

„Przewóz pamięci”. Wielbiciele prozy Andrzeja Stasiuka – a jest ich tłum – doczekali się jego powrotu w roli powieściopisarza i to powrotu w wielkim stylu. „Przewóz” nikogo nie rozczaruje – pisze Leszek Bugajski.

„Liberum veto”. Felieton Michała Witkowskiego.