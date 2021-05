Tragedia podczas zabawy. 12-latek porażony prądem

O zdarzeniu informuje „Gazeta Wrocławska”. Jak czytamy, do wypadku doszło około godz. 17 w sobotę 8 maja w Kamiennej Górze. Trzech chłopców bawiło się przy słupie średniego napięcia, gdy jeden z nich postanowił wspiąć się na obiekt. Stracił on jednak równowagę i złapał jeden z przewodów, by się podtrzymać. Wówczas został porażony prądem.

Pozostali chłopcy szybko wezwali pomoc. 12-latek został przetransportowany śmigłowcem ratunkowym do szpitala uniwersyteckiego przy ul. Borowskiej we Wrocławiu. Rozległość oparzeń była jednak tak duża, że dziecko przetransportowano następnie do Wielkopolskiego Centrum Leczenia Oparzeń w Ostrowie Wielkopolskim.

Czytaj też:

Lubuskie. Katastrofa prywatnego samolotu w Przylepie. Nieoficjalnie: Ofiara to jeden z najbogatszych Polaków