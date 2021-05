Poznań. Zwłoki mężczyzny przy wejściu do parku Wilsona

Jak podaje „Głos Wielkopolski”, zdarzenie rozegrało się w nocy z soboty na niedzielę 9 maja. Przy wejściu do parku Wilsona w Poznaniu odkryto zwłoki. Policja tłumaczy, że ciało zauważył operator monitoringu. Po przyjeździe policyjnego radiowozu potwierdzono, że mężczyzna nie żyje.

Przyczyny śmierci mężczyzny nie są jeszcze znane

Serwis podaje także, że śledczy zatrzymali innego mężczyznę, który może mieć związek ze sprawą. Został on odnaleziony na pobliskim przystanku w stanie nietrzeźwości. Nie wiadomo jednak, czy zatrzymany przyczynił się do śmierci ofiary, czy była to tragiczna w skutkach libacja alkoholowa.

Szczegóły zdarzenia pomoże ustalić nagranie z miejskiego monitoringu, a także sekcja zwłok.

