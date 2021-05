Lubelskie. 26-latek pobił swoją 90-letnią babcię. Kobieta nie przeżyła

Lubelska policja dopiero kilka dni po tych wydarzeniach opisała, co rozegrało się 6 maja nad ranem w gminie Obsza. Wstępnie ustalenia policjantów wskazują na to, że 26-latek pobił swoją 90-letnią babcię. Nieprzytomna kobieta z obrażeniami wskazującymi na pobicie w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala. Wskutek odniesionych obrażeń zmarła. Ciało decyzją prokuratora zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.

Lubelskie. Pobił swoją babcię, kobieta nie przeżyła

Policjanci zatrzymali później 26-letniego wnuka kobiety. W momencie zatrzymania przez funkcjonariuszy mężczyzna był nietrzeźwy, miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. W piątek 7 maja usłyszał zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego skutkiem była śmierć kobiety.

Policja nie opisuje okoliczności, w których 26-latek zaatakował kobietę, ani powodów, które miały doprowadzić do zdarzenia. Decyzją sądu 26-latek został aresztowany na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi nawet kara dożywocia.