Bosacki apeluje do Wróblewskiego. Chodzi o rezygnację z ubiegania się o stanowisko RPO

15 kwietnia Sejm po raz kolejny podjął próbę wyboru następcy Adama Bodnara. O stanowisko RPO ubiegało się trzech kandydatów: zgłoszony przez PiS Bartłomiej Wróblewski, kandydat KO Sławomir Patyra oraz proponowany przez Lewicę Piotr Ikonowicz. Większość głosów uzyskał kandydat Prawa i Sprawiedliwości. O dalszych losach Bartłomieja Wróblewskiego zadecyduje Senat.

Spotkanie Wróblewski-Bosacki



Na prośbę Bartłomieja Wróblewskiego, kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich, doszło do jego spotkania z przewodniczącym koła senackiego Koalicji Obywatelskiej Marcinem Bosackim. – Zwróciłem się do KO z prośba o ewentualne konstruktywne i rzeczowe propozycje, które uzupełniałyby to, co ja proponowałem. Jestem otwarty na argumenty i rozwiązania opozycji. Apeluję o konstruktywne podejście z ich strony i przełamanie tego partyjnego klinczu – stwierdził kandydat na RPO Bartłomiej Wróblewski.

– W imieniu klubu senackiego KO zaapelowałem o posła PiS, aby sam zrezygnował przed głosowaniem z ubiegania się o to zaszczytne miejsce, po to, aby mogło ono być zajęte przez kogoś bezstronnego, kto rzeczywiście będzie dbał niepartyjnie o dobro i prawa wszystkich Polek i Polaków – powiedział po zakończeniu rozmów Marcin Bosacki. Zdaniem senatora KO kandydatura Bartłomieja Wróblewskiego i tak zostanie odrzucona przez Senat.

Bartłomiej Wróblewski kandydatem na RPO. Kim jest?

Bartłomiej Wróblewski obronił doktorat na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ukończył studia prawa europejskiego w Bambergu i studia podyplomowe w Bonn. Staże naukowe odbył z kolei w Strasburgu i Berlinie. Publicznie deklaruje, że zna cztery języki obce.

Na przełomie lat 80. i 90. przyszły kandydat na RPO należał do Związku Harcerstwa Polskiego, działał także w korporacjach akademickich. W 2013 roku dołączył do Prawa i Sprawiedliwości i już rok później z listy tego ugrupowania dostał się do sejmiku wielkopolskiego. Swoją przygodę z Sejmem rozpoczął w 2015 roku, kiedy to uzyskał mandat startując w wyborach parlamentarnych.

