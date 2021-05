Dom Marii Skłodowskiej-Curie wystawiony na sprzedaż. Premier Morawiecki: Zleciłem pilne działania

O swojej decyzji premier poinformował w nocy na Facebooku. Szef rządu zaznaczył, że odpowiednie kroki podjęło już Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które jest w kontakcie z ambasadą RP w Paryżu.

„Zleciłem pilne działania zmierzające do zakupu domu Marii Skłodowskiej-Curie pod Paryżem, który został wystawiony na sprzedaż przez dotychczasowego właściciela. To miejsce jest ważną częścią polskiej historii” – napisał Mateusz Morawiecki.

Dom Marii Skłodowskiej-Curie wystawiony na sprzedaż

Informacja o sprzedaży domu, w którym mieszkali Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie pojawiła się na początku tygodnia. Za dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych trzeba zapłacić 790 tys. euro. To jednak nie wszystkie koszty – nieruchomość wymaga remontu, którego koszt szacowany jest na 200 tys. euro. – Należy przerobić piwnicę, strych, dach i izolację – powiedział „Le Parisien” dyrektor agencji Stephane Plaza w Saint-Remy Daniel Cazou-Mingot.

W nieruchomości zachowały się gobeliny i terakota z czasów Marii Skłodowskiej-Curie. Do budynku przynależy również duży ogród o powierzchni 900 metrów kwadratowych. W odległości 600 m znajduje się również stacja podmiejskiej kolejki RER.

– Ten dom ma duszę, ale biorąc pod uwagę jego stan, nie do każdego do przemówi. Aby go kupić, trzeba się w nim zakochać i mieć wyjątkową wrażliwość – ocenił Cazou-Mingot.

Dom pod Paryżęm

Nieruchomość w Saint-Rémy-lès-Chevreuse pod Paryżem służyła małżeństwu naukowców i ich rodzinie jako miejsce spędzania urlopu z dala od zgiełku francuskiej stolicy.

Para korzystała z domu w latach 1904-1906, aż do śmierci Piotra Curie w wypadku samochodowym w drodze powrotnej do Paryża. Maria Skłodowska-Curie jeszcze kilka razy odwiedziła dom, ale po śmierci męża przestała w nim bywać regularnie.

