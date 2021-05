Orły WPROST Polskiej Edukacji dla Rodziny Pawła i Marzeny Zakrzewskich

Pandemia koronawirusa unaoczniła, że model spersonalizowanej nauki może świetnie przyjąć się także nad Wisłą. Wystarczy ku temu dobre prawodawstwo i odpowiednie placówki pomocowe. Zmiany legislacyjne ułatwiające dostęp do spersonalizowanej nauki połączyły polityków różnych opcji. W Sejmie jednogłośnie za nowelizacją ustawy głosowali posłowie PiS, KO, PSL, Hołowni 2050 czy Konfederacji. W Senacie było identycznie.

Porozumienie ponad podziałami to w głównej mierze zasługa rodziny prof. Zakrzewskich – mówił podczas odbioru nagrody prof. Karol Karski. – Ich zaangażowanie w sprawę, tysiące spotkań, rozmów, analiz z parlamentarzystami wszystkich opcji politycznych doprowadziło do sukcesu. Dlatego wszyscy nazywamy nowe prawodawstwo Ustawą Zakrzewskich.

Szczegółowo o zmianach w edukacji domowej pisaliśmy tutaj: https://www.wprost.pl/kraj/10440330/edukacja-domowa-twoje-dziecko-moze-uczyc-sie-bez-chodzenia-do-szkoly-zobacz-jakie-to-proste.html

Prof. Paweł i Marzena Zakrzewscy są małżeństwem, które jako pierwsze w Polsce zaczęło szerzej wprowadzać system edukacji domowej. Już dekadę temu otworzyli sieć placówek wspierających i integrujących rodziców. Przygotowali innowacyjne, jak na rodzime warunki, rozwiązania: e-tornister, bony stypendialne przeznaczone na realizację zajęć pozaszkolnych, kluby demokratyczne, wioski edukacyjne czy poradniki tematyczne dla rodziców. Zatrudnili kadrę naukową z międzynarodowych ośrodków akademickich. Co ciekawe, sami posiadają 12 dzieci i każde z nich kształcone jest właśnie w systemie edukacji domowej.

Jest to nagroda dla wszystkich polskich edukatorów domowych – powiedziała prof. Marzena Zakrzewska. – Za ich tytaniczną pracę, wysiłek i chęć zmian. My staramy się dostarczać rodzicom narzędzia do jak najefektywniejszego kształcenia i wspierania swoich pociech. Ale to oni są cichymi bohaterami.

Wraz z państwem Zakrzewskimi wyróżniono Prof. Karola Karskiego. Kapituła uznała, że jest swoistym ambasadorem idei edukacji spersonalizowanej na każdym jej szczeblu. Jako nauczyciel akademicki z olbrzymim dorobkiem naukowym oraz europarlamentarzysta, od lat wspiera rozwój edukacji domowej zarówno w Polsce jak i za granicą.

– Nasz system edukacji wymagał pewnych zmian. Udało nam się wprowadzić reformy przy poparciu całej sceny politycznej i to cieszy najbardziej. Że w fundamentalnych kwestiach dotyczących przyszłości naszego narodu jesteśmy jednomyślni. Bo odpowiednie wykształcenie kolejnych pokoleń daje przewagę w rywalizacji międzynarodowej – powiedział prof. Karski

Kapituła Orłów WPROST z uznaniem przygląda się również niezwykle intensywnym pracom procedowania samych zmian w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Nowelizacją „Ustawy Zakrzewskich” bezpośrednio zajmował się Tomasz Rzymowski, Sekretarz Stanu w MEiN. Za skuteczną i dynamiczną pracę na rzecz rozwoju edukacji domowej Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Tomaszem Rzymowskim również wyróżniono Orłem WPROST Polskiej Edukacji.

To nie koniec zmian w realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą, czyli tzw. „edukacji domowej”. Nasz resort pracuje nad kolejnymi punktami mającymi jeszcze bardziej otworzyć drzwi dla rodziców chcących uczyć swoje dzieci w domu. Od przyszłego roku zwiększamy mnożnik przy naliczaniu subwencji oświatowej z 0,6 do 0,8. Pracujemy nad zniesieniem regionalizacji zajęć pozalekcyjnych. Bo dzisiaj uczeń z Suwałk przypisany do szkoły w Szczecinie musiałby w ramach np. wyjścia do muzeum, pojawić się w placówce kulturalnej właśnie stolicy Zachodniego Pomorza. Wciąż mamy wiele absurdów w polskim szkolnictwie, ale obiecuję, że podejmujemy wszystkie działania podyktowane dobrem dzieci i ich rodziców – dodał na koniec minister Rzymkowski.