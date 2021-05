Bp Jan Tyrawa odchodzi. W jego miejsce pojawi się administrator apostolski

Jak wynika z komunikatu Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, biskup bydgoski Jan Tyrawa złożył rezygnację, którą papież Franciszek przyjął. W miejsce biskupa Tyrawy w Bydgoszczy pojawi się administrator apostolski sede vacante w osobie biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla.

Dwa lata po filmie Sekielskich biskup Tyrawa odchodzi

Przypomnijmy, że biskup Jan Tyrawa był jednym z duchownych, którzy pojawili się w filmie braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu”. Biskup z Bydgoszczy jest łączony z księdzem Pawłem K., który trafił do więzienia po tym, jak skazano go za gwałty na osobach nieletnich. Biskup Tyrawa był w filmie oskarżany o to, że krył czyny pedofilskie wspomnianego duchownego.

Premiera filmu „Tylko nie mów nikomu” miała miejsce w 2019 roku. Dokument został udostępniony za darmo na YouTubie na oficjalnym profilu Tomasza Sekielskiego. W filmie pojawiło się kilka wątków związanych z pedofilską działalnością duchownych.

