Spór wewnętrzny między politykami PO. Zalewski: Budka musi odejść

Grupa posłów PO wystosowała list do kierownictwa partii. Padają w nim stwierdzenia, że w PO są silne rozłamy, a partia słabnie. „Bez daleko idących zmian nie mamy szans utrzymania pozycji lidera opozycji, a w przyszłości wygrania wyborów” – pada w liście, który podpisało 51 posłów i senatorów PO. Wśród nich znaleźli się m.in. Paweł Zalewski, Joanna Kluzik-Rostkowska czy Ireneusz Raś,a także były lider partii Grzegorz Schetyna, obecny wiceprzewodniczący PO Bartosz Arłukowicz i szef senackiego klubu KO Marcin Bosacki.

W rozmowie z „Super Expressem” Paweł Zalewski tłumaczył, że „jest to sposób pokazania, że w PO są ludzie, których nie łączą frakcje, ale to, że są patriotami PO oraz fakt, iż nie traktują polityki jako czystego PR i nie sprowadzają nowej energii do codziennych konferencji prasowych, tylko poważnie myślą o partii”.

Zalewski o słabych wynikach PO w sondażach

Poseł przyznał, że jest zaniepokojony spadkami sondażowymi swojego ugrupowania, które w wielu badaniach wyprzedził ruch Polska 2050 Szymona Hołowni. - Jesteśmy zaniepokojeni, że nie jest ona wstanie zbudować jedności opozycji w kwestii najważniejszego głosowania ws. UE w tej kadencji. Niepokoi nas także, że nasze sondaże spadły z poziomu 31 proc. w momencie objęcia partii przez Borysa Budkę, do obecnych 15 proc. - stwierdził.

Poseł PO: Przywództwo jest obecnie największym problemem Platformy

Polityk krytycznie ocenił przywództwo Borysa Budki w Platformie Obywatelskiej. W opinii polityka szef PO miał olbrzymi potencjał, i gigantyczny mandat. - Jeśli ktoś w ciągu roku traci 50 proc. poparcia, to pokazuje, że musi otworzyć mechanizmy dla innych. Budka musi odejść - dodał.

Według polityka to właśnie przywództwo jest obecnie największym problemem PO. - Od Platformy odwrócił się nawet jej człowiek - Bronisław Komorowski. A Borys Budka pyta Rafała Trzaskowskiego, czy ten chce tworzyć swoją własną partię. To jest problem przywództwa, problem Borysa Budki, że nie stworzył dla tych polityków formuły współdziałania - podkreślił.

Pytany o ewentualnego następcę Borysa Budki Paweł Zalewski przyznał, że wie o osobach, które mają ambicje, aspiracje i pokazały to już wcześniej. - Nie jest tak, że jesteśmy bez alternatywy. Ale o tym będziemy mówić, gdy w demokratyczny sposób otworzymy proces wyborczy - mówił zaznaczając, że z jego wiedzy wynika, że Grzegorz Schetyna nie chce ponownie kandydować na szefa formacji.

