Spór wewnętrzny w PO. Zalewski: Budka musi odejść

W rozmowie z Super Expressem Paweł Zalewski ocenił przywództwo Borysa Budki w Platformie Obywatelskiej. W opinii polityka szef PO miał olbrzymi potencjał, i gigantyczny mandat. - Jeśli ktoś w ciągu roku traci 50 proc. poparcia, to pokazuje, że musi otworzyć mechanizmy dla innych. Budka musi odejść - dodał.

Paweł Zalewski jest jednym z grona ponad 50 parlamentarzystów, którzy wystosowali list otwarty do partyjnych kolegów. - To ważny sposób rozmawiania i pokazania, że w PO są ludzie, których nie łączą frakcje, ale to, że są patriotami PO oraz fakt, iż nie traktują polityki jako czystego PR i nie sprowadzają nowej energii do codziennych konferencji prasowych, tylko poważnie myślą o partii - tłumaczył w rozmowie z Super Expressem.

Poseł przyznał, że jest zaniepokojony spadkami sondażowymi swojego ugrupowania, które w wielu badanich wyprzedził ruch Polska 2050 Szymona Hołowni. - Jesteśmy zaniepokojeni, że nie jest ona wstanie zbudować jedności opozycji w kwestii najważniejszego głosowania ws. UE w tej kadencji. Niepokoi nas także, że nasze sondaże spadły z poziomu 31 proc. w momencie objęcia partii przez Borysa Budkę, do obecnych 15 proc. - stwierdził.