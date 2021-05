Poseł PiS przeszedł niespodziewaną operację. Gorąco apeluje do ozdrowieńców

Poseł PiS Jerzy Polaczek w październiku zeszłego roku trafił do szpitala po zakażeniu koronawirusem. Zakażenie przeszedł ciężko. Gdy jego stan zdrowia się poprawił, relacjonował pobyt w szpitalu w mediach społecznościowych i ostrzegał Polaków przed COVID-19.

Teraz poseł ponownie trafił do szpitala. „ Dwa dni temu przeżyłem niespodziewaną 4-godzinną operacją w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu ” – napisał na Facebooku, serdecznie dziękując lekarzom. „ Trafiłem do Zabrzańskiego Centrum po rutynowym badaniu. W efekcie dzięki kompetencji lekarzy dostałem wskazanie do natychmiastowej operacji. Ta operacja najprawdopodobniej uratowała mi życie ” – przyznał poseł.

Polaczek apeluje do ozdrowieńców

We wpisie Polaczek ostrzega szczególnie ozdrowieńców. „ Niestety splot wielu uwarunkowań, przede wszystkim intensywnej pracy po przebyciu COVID-19 wywarł negatywny wpływ na moje zdrowie. Stąd mój gorący apel, szczególnie do wszystkich ozdrowieńców po COVID-19, róbcie kompleksowe badania i dbajcie o siebie! ” – wezwał polityk.

Poseł każdego zachęca do diagnostyki. „ Jeśli czujecie, że coś złego się z Wami lub Waszymi bliskimi dzieje natychmiast idźcie do lekarza, zróbcie badania. Pamiętajcie diagnostyka zrobiona na czas, tak jak mi, też i Wam i Waszym bliskim może uratować życie! ” – napisał. „ Liczę na to, że mój apel trafi do jak największej liczby osób. Chciałbym w ten sposób chociaż jednej osobie uratować zdrowie, a może i życie ” – przyznał.

Do wpisu poseł dołączył swoje zdjęcie w szpitalu.

