27-latek oszukany „na zdalny pulpit”. Stracił 31 tys. złotych

Wodzisławscy policjanci relacjonują, że do komendy zgłosił się 27-latek, który poinformował, że wyniku oszustwa stracił ponad 31 tysięcy złotych. Wszystko zaczęło się od jednej z reklam opublikowanej na portalu społecznościowym. Mężczyznę zachęciła oferta inwestycji i szybkiego zarobku na kryptowalutach. Mężczyzna założył konto na portalu reklamującej się firmy, a następnie przelał środki do inwestycji. Działanie oszustów uwiarygodnił telefon „konsultanta” do 27-latka.

Przedstawiciel firmy zdobył zaufanie mężczyzny i krok po kroku instruował go, co ma robić. 27-latek zainstalował program o nazwie „AnyDesk” (jest to aplikacja do zdalnego pulpitu) i przy jego pomocy założył konta na kilku serwisach. Zmanipulowany mężczyzna przesłał oszustowi dane, o które prosił. Wszystko na pozór wydawało się obiecujące i profesjonalne do czasu, gdy mężczyzna znalazł informacje o nielegalnej działalności firmy w internecie. Zaalarmowany tym chciał wypłacić swoje środki, ale kontakt z firmą się urwał. Mężczyzna stracił ponad 31 tysięcy złotych.

Policjanci ostrzegają i apelują o zachowanie rozsądku przy tego typu transakcjach.

Jak nie dać się oszukać na kryptowalutach?

Mundurowi wzywają, by zastanowić się i zachować zdrowy rozsądek, gdy zobaczymy ofertę bądź skontaktuje się z nami osoba informująca o:

możliwości uzyskania szybkich i wysokich zysków dzięki inwestycji w kryptowaluty lub na rynku Forex;

konieczności instalacji aplikacji (na komputerze lub telefonie), dającej możliwość automatyzacji operacji związanej z kupnem i sprzedażą kryptowaluty lub operacji na rynku Forex;

tym, że wsparcie w inwestycjach i obsłudze aplikacji zapewniają „analitycy”, którzy kontaktują się telefonicznie i pomagają w obsłudze aplikacji.

Zastanów się chwilę. Zachowaj zdrowy rozsądek i dużo ostrożności. Nie ulegaj presji, nie daj skusić się pozornie atrakcyjnymi ofertami, nie działaj pod wpływem chwili. To może być oszustwo!!! – ostrzega Policja.

