Obława na Pomorzu. Media: Napastnik próbował porwać nastolatkę

Regionalna prasa podaje, że wszystko zaczęło się w środę 12 maja. Z informacji „Radia Gdańsk” wynika, że napastnik miał próbować uprowadzić nastoletnią dziewczynę. Ta jednak, na szczęście, zdołała uciec. Do zdarzenia miało dojść na drodze w pobliżu miejscowości Trutnowy w gminie Cedry Wielkie.

RMF FM: Mężczyzna wiązany z dwoma napaściami na kobiety

Od tamtego momentu w regionie trwa policyjna obława. Policja przekazała, że mężczyzna ma ok. 40 lat, ciemne, krótkie włosy i ubrany jest w spodnie moro. Ma także rękę owiniętą bandażem. Mężczyzna poruszał się niebieskim oplem vectrą, który został przez niego porzucony i odnaleziony przez funkcjonariuszy.

Jak wynika z informacji RMF FM, mężczyzna jest wiązany łącznie z dwoma napadami na kobiety – na nastolatkę, a także dorosłą kobietę. Policja ma już znać jego tożsamość, jednak wciąż nie udało się go odnaleźć. Policja obstawia wszystkie główne drogi na Pomorzu, w akcji jest także policyjny śmigłowiec – czytamy. Do działania zaangażowano policjantów z długą bronią. Telewizja Regionalna Żuławy TV pokazała film z nocnych poszukiwań mężczyzny. Widać na nim wielu policjantów oddelegowanych do akcji.

