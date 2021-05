Wiceszef MEiN o otwarciu szkół: Najpierw odbudowa relacji, potem powrót do nauki

Od 15 maja do szkół, po czasie nauki zdanej w związku z pandemią koronawirusa, w trybie hybrydowym wrócą dzieci z klas 4-6 szkół podstawowych i ze szkół średnich. A 29 maja wszyscy uczniowie wrócą do szkół już w trybie stacjonarnym.

Wiceminister Nauki i Edukacji Dariusz Piontkowski w Kwadransie Politycznym na antenie TVP, przekonywał, że uczniowie nie powinni bać się powrotu do stacjonarnej edukacji.

– Moim zdaniem dobry jest powrót do nauki stacjonarnej jeszcze w tym roku szkolnym. Warto, aby dzieci młodzież mogli wrócić do szkół, do relacji z rówieśnikami, do kontaktu z nauczycielem – mówił Piontkowski.

„Nie ma powodu, by straszyć powrotem do szkół”

Wiceminister rozwiewał też obawy przed nadgorliwością nauczycieli, które pojawiają się wśród krytyków decyzji o wznowieniu edukacji stacjonarnej.

– Nie trzeba się obawiać horroru w szkołach typu klasówka każdego dnia, bo nie pozwalają na to przepisy wewnętrzne szkół, określające, że mogą odbywać się maksymalnie dwie klasówki tygodniowo – mówił Piontkowski. – Uważam, że większość nauczycieli jest rozsądna i zdaje sobie sprawę, że potrzebna jest odbudowa relacji, potem powrót do systematycznej nauki, powtórzenia części materiału, który mógł sprawiać trudności – dodał.

– W klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych odbudowa relacji będzie konieczna, bo ta młodzież prawie ze sobą się nie zna. Mieli tylko kilka tygodni, kiedy byli ze sobą, później znali się przez kamerki – wymieniał. – Gdy nauczyciel zauważy, że relacje są naprawione, można przejść do programu zajęć – podkreślił wiceminister.

Nowe przepisy mają pomóc w wyrównaniu ewentualnych zaległości

Wiceminister poinformował, że trwają prace nad zapewnieniem uczniom dodatkowych zajęć wyrównujących ewentualne braki.

– Chcemy uruchomić program zajęć wspomagających - jest on na etapie prac parlamentarnych. Podczas tych dobrowolnych zajęć nauczyciele tłumaczyliby te części materiały, które były niezrozumiałe. Mam nadzieję, że pierwsze zajęcia ruszą przed wakacjami, a kolejne już od września – mówił Piontkowski.

Wiceminister dodał, że szybkość wprowadzenia tych zajęć zależy od szybkości prac parlamentarnych. Środki mają pochodzić z rezerwy oświatowej. Zapowiedział również program wsparcia psychologicznego dla dzieci.

Czytaj też:

Pandemiczny niepokój spada. Jednak ludzie wciąż cierpią na zaburzenia psychiczne