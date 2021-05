LOT zawiesza połączenia do Tel Awiwu. Powodem eskalacja konfliktu w Izraelu i Strefie Gazy

PLL LOT zdecydował odwołać wieczorny lot z Warszawy do Tel Awiwu. Samolot miał wylecieć z Lotniska Chopina o godz. 22:55 – informuje portal RDC. Powodem jest eskalacja konfliktu w Izraelu i Strefie Gazy. Oba kraje wprowadzą wzajemny ostrzał rakietowy. RadioZet podaje, że wszystkie loty zostały zawieszone.

PLL LOT zawiesza rejsy do Izraela

– Jeżeli chodzi o operacje w kolejnych dniach, będą one na bieżąco analizowane i na podstawie analizy bezpieczeństwa wykonania lot będą podejmowane decyzje. Priorytetem jest bezpieczeństwo naszych pasażerów – powiedział rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski.

Władze izraelskie podjęły decyzję, że samoloty pasażerskie nie będą lądować na międzynarodowym lotnisku im. Ben Guriona w Tel Awiwie. Zamiast tego będą przekierowane na otwarte w 2019 r. lotnisko znajdujące się pod Eljatem.

Izrael zakazuje lądowania samolotom pasażerskim w Tel Awiwie

Następnie puste samoloty mają latać na lotnisko w Tel Awiwie, aby tam podejmować pasażerów i wylatywać poza granice kraju. Na lotnisku im. Ben Guriona wciąż mogą lądować samoloty transportowe i prywatne.

Loty pasażerskie zaczynają odwoływać również amerykańskie i brytyjskie linie lotnicze, hiszpańska Iberia czy Canada Air. Raz w tygodniu w poniedziałki do Tel Awiwu lata za to niskokosztowy węgierski Wizz Air, który na razie nie odwołał najbliższego rejsu.

MSZ odradza podróże do Izraela

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Izraela, które nie są konieczne. MSZ podkreśla, że Izrael to państwo zagrożone terroryzmem. Do niepokojów społecznych ma dochodzić zwłaszcza w Jerozolimie i innych większych miastach. Resort zaznacza, że w przypadku zagrożenia atakiem rakietowym należy udać się do schronu.

