Banaś dogadał się z Ziobrą? Politycy Solidarnej Polski komentują

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że kiedy pod koniec kwietnia przeprowadzono przeszukanie w domu syna Mariana Banasia, do prezesa Najwyższej Izby Kontroli miała zostać wysłana informacja, że Zbigniew Ziobro nic o tym nie wiedział. Jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości powiedział dziennikarzom, że w śledztwie białostockiej prokuratury Marianowi Banasiowi nie postawiono na razie zarzutów, dlatego pojawiły się sugestie, że prezes NIK mógł zawrzeć porozumienie z ministrem sprawiedliwości.

Przedstawiciele Solidarnej Polski zaprzeczają, jakoby istniał jakikolwiek sojusz między Marianem Banasiem a Zbigniewem Ziobrą. – Nie mamy żadnych kontaktów. Prezes NIK brutalnie nas atakował, a nie ruszał właśnie PiS – stwierdził współpracownik Prokuratora Generalnego przypominając, że w grudniu 2019 roku NIK złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie programu Praca dla więźniów, który jest finansowany ze środków będących w gestii resortu sprawiedliwości.

NIK ujawnia wyniki kontroli

Prezes NIK Marian Banaś ujawnił w czwartek wyniki kontroli w sprawie tzw. wyborów kopertowych. W wyniku działań kontrolerów do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Pocztę Polską i Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Zgodnie z ustaleniami NIK, premier Mateusz Morawiecki nie miał podstawy prawnej do zarządzenia wyborów kopertowych, a przed podjęciem decyzji wpłynęły do niego ekspertyzy, które ostrzegały przed konsekwencjami takiego wyboru. Mimo tego, ani w kierunku KPRM, ani innych ministerstw uczestniczących w sprawie (MAP i MSWiA) nie zdecydowano się jeszcze na podjęcie kroków prawnych.

Marian Banaś przekazał, że Poczta Polska uzyskała dane obywateli, choć nie miała do tego uprawnień, przez co złamała przepisy o RODO. Przedstawiono także koszt wyborów, które się nie odbyły. Łączny koszt wyborów kopertowych to 76 mln 527 tys. 400 zł. Poczcie Polskiej i PWPW zwrócono ponad 56 mln zł z tej kwoty.

