Ministerstwo potwierdza, rejestracja nastolatków na szczepienie od 17 maja

Wiceminister zdrowia Anna Goławska poinformowała, że w poniedziałek 17 maja ruszy rejestracja na szczepienia przeciwko koronawirusowi dla osób w wieku 16-17 lat w Polsce. W trakcie spotkania z dziennikarzami minister zdrowia Adam Niedzielski doprecyzował, że stosowne rozporządzenie pojawi się w Dzienniku Ustaw jeszcze w piątek 14 maja.

Jak wytłumaczyła dalej wiceminister, przed wizytą w punkcie szczepień trzeba wypełnić „Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19”, który będzie można pobrać od niedzieli 16 maja.

Szczepienie nastolatków w Polsce. Wymagany specjalny formularz

Resort zachęca do wcześniejszego pobrania formularza i podpisania go przez opiekuna prawnego. Jeśli ktoś nie będzie miał wydrukowanego kwestionariusza ze sobą, to otrzyma go do wypełnienia w punkcie szczepień. W takim przypadku osoba niepełnoletnia będzie musiała przyjść na szczepienie z opiekunem prawnym, który wyraża zgodę na udzielenie świadczenia.

Resort zdrowia poinformował także, że kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego wypełniany jest w przypadku szczepienia osoby, która w dniu szczepienia nie ukończyła 18 lat. Wypełnia go osoba szczepiona wraz z opiekunem prawnym.

Ministerstwo zwróciło uwagę na to, że wersja kwestionariusza dla osób niepełnoletnich zawiera uzupełnienie o zgodę opiekuna ustawowego na szczepienie osoby niepełnoletniej. W przypadku szczepienia osoby, która ukończyła 16 lat, wymagany na kwestionariuszu jest również podpis wyrażający zgodę na wykonanie szczepienia przeciw COVID-19.

Skierowania na szczepienia nastolatków. E-skierowanie automatyczne

„Odpowiedzi na pytania z kwestionariusza pozwolą personelowi kwalifikującemu do szczepienia zdecydować, czy u danej osoby można wykonać szczepienie przeciw COVID-19. Odpowiedzi będą wykorzystane w czasie kwalifikacji do szczepienia. Osoba kwalifikująca może zadać dodatkowe pytania. W przypadku niejasności należy poprosić o wyjaśnienie pracownika medycznego kwalifikującego lub realizującego szczepienie” – podał resort.

Gdy rozpocznie się rejestracja nastolatków powyżej 16 roku życia, czyli 17 maja wszystkie osoby z odpowiednich roczników będą miały automatycznie wystawione e-skierowanie do szczepienia.

„E-skierowanie otrzymają wszystkie osoby, które ukończyły 16 r.ż. w przypadku osób, które ukończą ten wiek w 2021 r. E-skierowania będą wystawiane po fakcie ukończenia 16 r.ż. w odstępach tygodniowych” – przekazał resort.

Obecnie tylko szczepionka Comirnaty firmy Pfizer została dopuszczona przez Europejską Agencję Leków do stosowania u osób w wieku 16 lat i starszych. Comirnaty zawiera cząsteczkę zwaną informacyjnym RNA (mRNA) z instrukcjami wytwarzania białka, nazywanego białkiem S, naturalnie występującego w SARS-CoV-2, wirusie wywołującym COVID-19. Szczepionka działa poprzez przygotowanie organizmu do obrony przed wirusem SARS-CoV-2. Jest szczepionką dwudawkową.