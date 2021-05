Łukasz Piebiak z pozytywną rekomendacją do NSA. Sędzia jest znany z „afery hejterskiej”

Dziennikarka TOK FM informuje na Twitterze, że znany z głośnej „afery hejterskiej” sędzia Łukasz Piebiak dostał pozytywną rekomendację do Naczelnego Sądu Administracyjnego. By wejść do grona NSA potrzebny będzie jeszcze tylko podpis prezydenta.