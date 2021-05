Robert Makłowicz o 30-leciu małżeństwa. Jego ślub trwał pięć godzin

Robert Makłowicz to jeden z najpopularniejszych polskich krytyków kulinarnych. Jego kanał na YouTubie został dobrze przyjęty przez internautów, szybko zyskał popularność, a obecnie ma ponad 380 tys. subskrybentów. Sukces nowego projektu Makłowicza to jedno, ale powody do świętowania kucharz ma również z powodów rodzinnych. Już wkrótce wraz z żoną będzie obchodził perłowe gody.

Robert Makłowicz świętuje 30. rocznicę ślubu

Robert Makłowicz poznał swoją żonę na planie telewizyjnym. Pani Agnieszka była pomysłodawczynią, ale również producentem programów, w których występował kucharz. W 1991 roku para wzięła ślub. Robert Makłowicz wrócił wspomnieniami do tamtego dnia i przekazał, że ceremonia odbyła się w obrządku ormiańskim w Krakowie. Trwała pięć godzin, a kapłan nakładał parze na głowy korony.

Ze względu na długoletni staż małżeństwa kucharz został zapytany, czy wraz z żoną znają receptę na udany związek. – Jak wiadomo, nie ma uniwersalnego przepisu, tak jak nie ma uniwersalnego przepisu na szczęście. Ludzie są różni, my się po prostu kochamy i tyle – powiedział Robert Makłowicz w wywiadzie dla „Dzień dobry TVN”.

Czytaj też:

Maciej Musiał o Krychowiaku: Jak już skończy karierę piłkarską, to może rozpocząć aktorską