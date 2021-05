NA ŻYWO: Polski Ład. PiS prezentuje program odbudowy kraju po pandemii

Polski Ład – relacja

11:13 Premier zapowiada umorzenie kredytów w rodzinach, gdzie pojawią się 2. i 3. dzieci. Ulgi wyniosą do 150 tys. złotych. 11:12 - Państwo zagwarantuje wkład własny do wysokości 40 proc. - 100 tys. złotych. To pozwoli na szybkie podjęcie decyzji o zakupie mieszkania - mówi Morawiecki. 11:11 Mateusz Morawiecki zapowiada zachęty dla osób, które chcą kupić własne mieszkanie, ale nie mają wkładu własnego mimo zdolności kredytowej. 11:10 Premier zapowiada rozwiązania także dla okolic, gdzie nie ma programów zagospodarowania. 11:07 Premier mówi o "rewolucji wolnościowej" w kwestii mieszkań. - Żeby można było bez zezwolenia, tylko na złożone zgłoszenie budować domy do 70 mkw. w podstawie. Licząc z użytkowym poddaszem, może to być nawet 90 mkw. Warunki do tego muszą być w planie zagospodarowania. Wystarczy wtedy tylko zgłoszenie, bez biurokracji - mówi Morawiecki. 11:06 Premier przechodzi do 4. punktu - kwestii mieszkaniowych. Podkreśla, że program mieszkaniowy PiS w pierwszej odsłonie nie okazał się sukcesem. 11:05 Tak wyglądają zmiany w podatkach:



- Oprócz 500+ i 300+ dajemy kolejny komponent - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, To 12 tys. złotych dla każdej rodziny na 2., 3., i kolejne dzieci do elastycznego wykorzystania pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia dziecka. Bo wierzymy, że to rodzice najlepiej wiedzą, jak wykorzystać te dzieci na żłobek, nianię, czy dowolny cel, który pomoże zbudować większą rodzinę, większą Polskę - mówi Morawiecki. 11:02 Premier zapowiada budowę klasy średniej, który doprowadzi do wzmocnienia polskich rodzin. - Aby dać temu jeszcze większy wyraz wsparcia, chcę powiedzieć o naszych działaniach prodemograficznych - mówi premier. 10:59 Główne założenia filaru "godna praca i płaca" to:

- Obniżka podatków dla 18 mln Polaków

- Likwidacja luki w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

- Ulga w PIT na powrót z emigracji.



- 7 proc. PKB na zdrowie

- profilaktyka 40+

1. Służba zdrowia z nowym finasowaniem

2. Bardziej sprawiedliwy system podatkowy, na którym skorzysta 18 mln ludzi.

3. Emerytura do 2,5 tys. złotych bez podatku.

4. Mieszkania.

* 7 proc. PKB na zdrowie

* Obniżka podatków dla 18 mln Polaków

* Inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy

* Mieszkanie bez własnego wkładu i dom 70 m2 bez formalności

* Emerytura bez podatku do 2500 zł



- Podnosimy próg drugiej stawki podatkowej do 120 tys rocznie. To pierwsza podwyżka od 12 lat - podaje. 10:23 - Likwidujemy szkodliwy, niesprawiedliwy i niespotykany na świecie degresywny system podatkowy. Jednocześnie podnosimy kwotę wolną od podatku do 30 tys. złotych. Czyli 65 proc. emerytur, a także najniższa płaca będzie bez podatku - zapowiada Kaczyński. 10:23 Jarosław Kaczyński przechodzi do tematu pracy i płacy. Zapowiada 500 tys. miejsc pracy. 10:22 Lider PiS mówi także o leczeniu chorób najcięższych - onkologicznych. 10:21 Jarosław Kaczyński zapowiada reorganizację służby zdrowia i działanie na trzech poziomach: teleporada, bezpośrednia wizyta lekarska, ewentualna hospitalizacja.



Czym jest Polski Ład?

O Polskim Ładzie wiadomo na razie tyle, ile padło w zapowiedziach polityków Zjednoczonej Prawicy, i ile da się wywnioskować z przecieków medialnych. Przedstawiciele władzy mówią o Polskim Ładzie jako o programie reform społeczno-gospodarczych rządu. Program ma dać impuls do rozwoju gospodarczego po pandemii COVID-19. Nazwa nie jest przypadkowa, wszak New Deal Franklina Delano Roosevelta miał za zadanie wyciągnąć Stany Zjednoczone z wielkiego kryzysu gospodarczego początku lat 30. ubiegłego wieku.

Program zmian w dziesięciu obszarach

Nowy Ład ma obejmować 10 obszarów, które zamykają się w hasłach:

Plan na zdrowie Uczciwa praca – godna płaca Dekada rozwoju Rodzina i dom w centrum życia Polska – nasza ziemia Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek Dobry klimat dla firm Czysta energia – czyste powietrze CyberPoland 2025 Złota jesień życia.

Prezentacja Nowego Ładu zbiega się w czasie z pracami nad Krajowym Planem Odbudowy, który to finansowany będzie z unijnego Funduszu Odbudowy. Nie są to jednak tożsame projekty. Wprawdzie oba pomyślane są jako sposoby na wsparcie gospodarki po pandemii, ale Nowy Ład ma być szerszy. Obejmie nie tylko obszary przewidziane w KPO, lecz również inne (KPO nie zajmuje się kwestiami społecznymi, podczas gdy jeden z obszarów roboczych Nowego Ładu koncentruje się na wzmacnianiu rodziny).

Więcej o Polskim Ładzie można przeczytać na stronie biznes.wprost.pl.

