NA ŻYWO: Polski Ład. PiS prezentuje program odbudowy kraju po pandemii

Polski Ład – relacja

10:11 - Przypadł mi zaszczyt przedstawienia wstępu do omówienia przedstawienia programu Polski Ład. Programu wielkiego, obszernego, który został sformułowany niedawno i dziś, po różnego rodzaju przygodach ma być przedstawiony Polakom. Ktoś zapyta: czemu dziś? Otóż, wszystko wskazuje na to, że kończy się pandemia - mówi lider PiS. 10:11 Polski Ład zaprezentuje Jarosław Kaczyński. 10:08 - Szybki powrót do normalnego życia to marzenie nas wszystkich - słyszymy. Lektorka zaznacza, że aby to osiągnąć, potrzebna jest skuteczność, a tę gwarantuje PiS, który w przeszłości realizował wielkie inwestycje i programy socjalne. 10:05 Pierwszym punktem prezentacji ma być "bezpłatna i dostępna dla wszystkich służba zdrowia" - zapowiadają prowadzący wydarzenie Natalia Nitek-Płażyńska i Jakub Banaszek. 10:04 Na profilach PiS wzmożenie. Politycy zapowiadają poszczególne punkty programu.



twitter.com 10:02 Prezentacja Polskiego Ładu rozpoczęła się od odśpiewania hymnu. 10:00 Wybiła godz. 10. Rozpoczyna się prezentacja Polskiego Ładu! 09:48 "Polski Ład. Nowa nadzieja" - takie hasło widzimy na planszy, której zdjęcie pokazał wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.



twitter.com 09:46 Na prezentację programu szykują się także politycy Solidarnej Polski.



twitter.com 09:42 - Znam w dużych zarysach Polski Ład. Wiem, że włożono w to mnóstwo merytorycznej roboty - mówił w Radiowej Jedynce doradca prezydenta prof. Andrzej Zybertowicz. 09:35 Zapowiedzi prezentacji Polskiego Ładu zamieszczają lokalne oddziały PiS-u.



Czym jest Polski Ład?

O Polskim Ładzie wiadomo na razie tyle, ile padło w zapowiedziach polityków Zjednoczonej Prawicy, i ile da się wywnioskować z przecieków medialnych. Przedstawiciele władzy mówią o Polskim Ładzie jako o programie reform społeczno-gospodarczych rządu. Program ma dać impuls do rozwoju gospodarczego po pandemii COVID-19. Nazwa nie jest przypadkowa, wszak New Deal Franklina Delano Roosevelta miał za zadanie wyciągnąć Stany Zjednoczone z wielkiego kryzysu gospodarczego początku lat 30. ubiegłego wieku.

Program zmian w dziesięciu obszarach

Nowy Ład ma obejmować 10 obszarów, które zamykają się w hasłach:

Plan na zdrowie Uczciwa praca – godna płaca Dekada rozwoju Rodzina i dom w centrum życia Polska – nasza ziemia Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek Dobry klimat dla firm Czysta energia – czyste powietrze CyberPoland 2025 Złota jesień życia.

Prezentacja Nowego Ładu zbiega się w czasie z pracami nad Krajowym Planem Odbudowy, który to finansowany będzie z unijnego Funduszu Odbudowy. Nie są to jednak tożsame projekty. Wprawdzie oba pomyślane są jako sposoby na wsparcie gospodarki po pandemii, ale Nowy Ład ma być szerszy. Obejmie nie tylko obszary przewidziane w KPO, lecz również inne (KPO nie zajmuje się kwestiami społecznymi, podczas gdy jeden z obszarów roboczych Nowego Ładu koncentruje się na wzmacnianiu rodziny).

