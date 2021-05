Soboń kontra Leszczyna. Wiceminister przeprasza po kłótni w TVN24

Posłanka PO oceniła Polski ład jako „wielkie oszustwo PiS i całej Zjednoczonej Prawicy”. – Nie przypominam sobie, żeby w 2019 roku PiS, idąc do wyborów, mówił, że podniesie podatki o dziewięć procent, że podniesie podatki dla przedsiębiorców i osób zatrudnionych na umowę o pracę. Nie przypominam sobie tego w kampanii wyborczej, a de facto na tym polega Polski ład i to jest to, co Polacy odczują najbardziej – stwierdziła Izabela Leszczyna.

– Transfery społeczne traktujemy jako część polityki państwa. Dla nas kluczowe jest, aby dzięki Polskiemu ładowi w tym roku gospodarka urosła o pięć procent PKB, w kolejnym o nawet sześć procent PKB. Po to jest cały system inwestycyjny, który zaproponowaliśmy – odpowiedział Artur Soboń. – Natomiast z naszego punktu widzenia, rosnące dochody państwa powinny być dzielone sprawiedliwie i na tych dochodach powinni na nich zyskiwać ci, którzy są dzisiaj w trudniejszej sytuacji materialnej, a przede wszystkim polskie rodziny – dodał wiceminister.

Polski ład. Spór o Zytę Gilowską

– Jestem przekonana, że gdyby pani Zyta Gilowska żyła, w życiu by w takim rządzie nie uczestniczyła i nie robiła takich rzeczy – podkreśliła Izabela Leszczyna w TVN24. – Mówienie o tym, o czym myśli świętej pamięci Zyta Gilowska w 2021 r. jest kompletnym wariactwem. Powinna się pani wstydzić tych słów. Pani zwariowała – odpowiedział Artur Soboń.

Po kilku godzinach wiceminister aktywów państwowych przeprosił za swoje słowa za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Staram się w swoich wypowiedziach nie używać emocji ani mocnych słów. Zrobiłem to dziś jedyny raz, za co przepraszam Izabelę Leszczynę, ale zrobiłem to w imię szacunku dla śp. Zyty Gilowskiej. Jako uczeń i Świdniczanin” – napisał polityk PiS na swoim profilu na Twitterze dodając, że „nie wmawia się zmarłym ich bieżących poglądów, ponieważ jest to barbarzyństwo”.

