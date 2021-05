- Mam nadzieję, że moja rezygnacja będzie impulsem do refleksji. Bez względu na to, co nas różni, walczymy wspólnie o demokratyczną, przestrzegająca prawa, zieloną i europejską Polskę. Bardzo dużo pracy przed nami - powiedziała Róża Thun w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Wkrótce więcej informacji