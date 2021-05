Śląsk. Ksiądz straszył dzieci klapsami. W sieci pojawiło się nagranie kazania

twitter

Nagranie, o którym mowa, można w całości obejrzeć na YouTube. Pochodzi ono z parafii św. Jerzego w Czerwionce-Leszczynach Dębieńsko na Śląsku. Podczas uroczystości pierwszej komunii świętej, która odbyła się tam 16 maja, ksiądz wygłosił kazanie na temat kar, jakie dzieci mogą, jego zdaniem, otrzymać od rodziców. – Rodzice mają prawo krzyczeć. A jak owieczka tego krzyczenia nie posłucha, to co zrobi piesek? Ugryzie. Mama i tata was nie ugryzą, ale mogą dać klapsa – słyszymy.

„Kary na otrzeźwienie”

– To jak ten piesek, jakby nie ugryzł, to owieczka wpadnie w kłopoty. I tutaj mama i tata mają prawo dać klapsa, żeby człowiek otrzeźwiał – kontynuował duchowny. – I dlatego tutaj mają prawo. A jak ludzie krzyczą na was i dostaniecie klapsa, to się z tego spowiadacie. Mama na mnie krzyczała, bo byłam niegrzeczna, dostałam klapsa. Za darmo nie dostaniecie. A rodziców musicie słuchać, bo są kimś wyjątkowym – dodał.

Nagranie szybko podchwycili internauci, którzy z oburzeniem przyjęli metody wychowawcze, które zaprezentował ksiądz. „Nie, rodzice nie mają prawa: krzyczeć na dzieci. Nikt nie ma prawa krzyczeć na dziecko i drugiego człowieka. Nie mają do tego prawa rodzice, wychowawcy i księża. Nie, rodzice nie mają prawa 'dawać klapsa'” – oburzył się na Twitterze znany jezuita Grzegorz Kramer.

