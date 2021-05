List otwarty 48 dyplomatów ws. poparcia dla społeczności LGBT

17 maja przypada Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii. Z tej okazji ambasador Danii przedstawił list otwarty poparcia dla społeczności LGBTI. Podpisało się pod nim 48 ambasadorów i przedstawicieli Organizacji Międzynarodowych w Polsce. Dyplomaci rokrocznie od 2012 r. podpisują dokument na rzecz podnoszenia w świadomości społecznej problemów, które dotykają społeczność LGBT+.

W liście umieszczono przesłanie odwołujące się do podstawowych praw zapisanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dyplomaci podkreślają, że „prawa człowieka są uniwersalne i osoby LGBTI również mają prawo z nich korzystać”. „Szacunek dla tych fundamentalnych praw zobowiązuje rządy do ochrony wszystkich swoich obywateli przed przemocą dyskryminacją oraz do zapewnienia im równych szans” – czytamy w liście.

Dyplomaci popierają społeczności LGBTI w Polsce

Ambasadorzy i przedstawiciele organizacji międzynarodowych podkreślają, że aby bronić społeczności LGBT przed fizycznymi i słownymi atakami oraz przed mową nienawiści, należy pracować na rzecz niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji. Według dyplomatów sfery te mają być szczególnie ważne jeśli chodzi o m.in. edukację, kwestie społeczne czy uzyskiwanie oficjalnych dokumentów.

Dyplomaci wyrazili uznanie dla ciężkiej pracy społeczności LGBTI w Polsce oraz dla wszystkich osób, które pracują na rzecz przestrzegania praw tych osób, a także zapobieganiu dyskryminacji. Na koniec listu podkreślono, że wszyscy powinni wspierać kwestię korzystania z praw człowieka przez osoby ze społeczności LGBTI. Ambasadorzy podziękowali również przedstawicielom niektórych miast za działania na rzecz uświadamiania problemów osób LGBT.

Czytaj też:

Andrzej Piaseczny o swoim coming oucie: Od dawna jestem pogodzony z sobą