Zmiana ws. testów „certyfikatów covidowych”. Polska ma wziąć udział w pilotażu

W połowie maja ruszyły testy systemu tzw. paszportów covidowych. Zielone Certyfikaty potwierdzające testy, szczepienia lub przebycie koronawirusa to rozwiązanie proponowane przez Komisję Europejską, które ma pomagać w podróży. Mechanizm ma umożliwić łatwiejsze dostanie się na wakacje. W pilotażu wzięło udział 18 państw UE oraz Islandia.

Wbrew początkowym doniesieniom w testach nie wzięła udziału Polska. Według nieoficjalnych doniesień portalu rmf24.pl nasz kraj może dołączyć do grona państw testujących tzw. paszporty covidowe. Polska ma dołączyć do projektu w przyszłym tygodniu. Kraje UE mogą przeprowadzać testy nawet przed dołączeniem do systemu centralnego.

Paszporty covidowe. Polska dołączy do testu pilotażowego

Według źródła w Komisji Europejskiej „Polska nie jest w tym sensie opóźniona”. Nasz kraj ma się podłączyć do systemu do 15 czerwca. Decyzja wpisywałaby się w plany KE, która wyznaczyła taką datę. Polska w kontekście zielonych certyfikatów jest chwalona za krajowy system wydawania zaświadczeń oraz infrastrukturę. – Radzicie sobie nieźle – komentuje rozmówca w Komisji Europejskiej.

Obecnie nie wiadomo, kiedy tzw. paszporty covidowe miałyby obowiązywać. KE chciałaby, aby swobodne podróżowanie w Unii Europejskiej byłoby możliwe od 21 czerwca, ale nic nie jest jeszcze przesądzone. 18 maja ma się odbyć kolejna runda negocjacji międzyinstytucjonalnych w tej sprawie. Unijne certyfikaty jako pierwsi mają otrzymać Duńczycy, blisko jest również Francja.

