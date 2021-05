Bielan potwierdza założenie partii. Gowin mówi o wywieszeniu białej flagi

W poniedziałek 17 maja Salon24 poinformował, że grupa wyrzuconych z Porozumienia polityków w tym Adam Bielan oraz Kamil Bortniczuk zapowiedzieli utworzenie nowej formacji politycznej. W jej skład według dziennikarzy mają wejść także wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas, sekretarz stanu w resorcie ds. funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek, minister bez teki Michał Cieślak oraz poseł Włodzimierz Tomaszewski. Na razie nie wiadomo, jak będzie się nazywać nowa formacja polityczna, ani kto stanie na jej czele. Powołanie nowej partii oznacza, że w Zjednoczonej Prawicy oprócz Porozumienia i Solidarnej Polski PiS będzie miało nowego koalicjanta.

Medialne doniesienia potwierdził Adam Bielan. W rozmowie z Wirtualną Polską zapowiedział, że nowa formacja do czerwca będzie członkiem Zjednoczonej Prawicy. Europoseł dodał, że w tym samym miesiącu partia połączy się z innym ugrupowaniem. Na razie nie wiadomo, czy byli politycy Porozumienia już zarejestrowali partię czy też dopiero mają zamiar to zrobić.

Gowin: Porozumienie nie jest przybudówką PiS

– Traktuję tą zapowiedź jako wywieszenie białej flagi, przyznanie mnie i wszystkim lojalnym członkom Porozumienia racji. To my mieliśmy rację, zresztą potwierdził to sąd w orzeczeniu, które było miażdżące dla tych, którzy chcieli przekształcić Porozumienie w przybudówkę PiS - powiedział Jarosław Gowin w „Kropce nad i” TVN24. Wicepremier stwierdził, że „ogromna większość ludzi Porozumienia, która chce, żeby Porozumienie było partią współtworzącą obóz Zjednoczonej Prawicy, ale na zasadach podmiotowych, może dzisiaj tylko czuć satysfakcję”.

