Rzecznik Ministerstwa Zdrowia: rząd chce zamykać szpitale tymczasowe

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia podczas briefingu prasowego powiedział, że „trzecia fala epidemii wydaje się zmierzać do wygaszenia”. – Jeżeli weźmiemy pod uwagę ostatnie wyniki z ostatnich siedmiu dni, to mamy poniżej 2 700 zakażeń dziennie. Spadki są rzędu 30 do 36 proc. Dzisiaj dzień do dnia mamy spadek 44 proc, jeżeli porównamy się z wtorkiem z ubiegłego tygodnia – mówił Wojciech Andrusiewicz.

Koronawirus w Polsce. Wojciech Andrusiewicz o łóżkach covidowych

Rzecznik resortu wspomniał też o coraz mniejszym odsetku pozytywnych testów. Aktualnie koronawirus jest potwierdzony w 6 proc. badań, a jeszcze miesiąc temu pozytywnych było 30 proc. Mniejsze jest też obłożenie łóżek covidowych, które wynosi na ten moment 11 tys. Łóżek jest obecnie 28,5 tys. i ta liczba ma spadać. Przez ostatni tydzień baza łóżkowa zmniejszyła się o ponad 7 tys.

Obłożenie łóżek respiratorowych wynosi 45 proc. W maju wygaszane będą również kolejne szpitale tymczasowe. W każdym województwie poza mazowieckim ma być jedna taka placówka. – Lekarze są potrzebni w innych specjalizacjach, przy innych chorobach. Mamy odmrożone zabiegi planowe. Chcielibyśmy, żeby te zabiegi planowe były jak najszerzej realizowane – tłumaczył Andrusiewicz.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia o tzw. paszportach covidowych

Rzecznik wyjaśniał, że chciałby, aby pacjenci z onkologii i kardiologii jak najszybciej wrócili do diagnostyki i leczenia. Andrusiewicz wspomniał o zabiegach w ramach ortopedii, które były najczęściej wstrzymywanymi zabiegami, które nie ratowały życia i można było je przełożyć. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia potwierdził też, że Polska zgłosiła chęć przystąpienia do pilotażu tzw. paszportów covidowych i „decyzja jest po stronie konsorcjum, czy nasz kraj będzie dopuszczony”.

