Szczepienia przeciwko koronawirusowi. Dworczyk ogłosił zmiany dla osób z niepełnosprawnościami

Będzie kolejna zmiana dla osób z niepełnosprawnościami, które chcą się zaszczepić przeciwko koronawirusowi – wynika z zapowiedzi szefa KPRM i pełnomocnika rządu ds. szczepień Michała Dworczyka. Jak przekazał polityk, 18 maja odbyło się kolejne spotkanie rządu z przedstawicielami środowisk i organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.

Dworczyk tak podsumował efekty tych rozmów na Twitterze: „Od wtorku 25.05 wszystkie osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będą mogły zaszczepić się w punktach szczepień powszechnych poza kolejką”.

Szczepienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce

To kolejny raz, gdy rząd modyfikuje zasady dla osób z niepełnosprawnościami. Od 10 maja osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do bycia obsługiwanymi poza kolejnością w powszechnych punktach szczepień, nie muszą się też umawiać na terminy – wystarczy zgłoszenie. To samo dotyczy opiekunów osób z niepełnosprawnością.

Kluczowe jest to, że takie osoby mogą się szczepić na tych zasadach w punktach szczepień powszechnych (można je znaleźć na stronie akcji szczepień). Np. w Warszawie i okolicach działa kilkaset punktów szczepień, ale jako punkty powszechne działają te przy ul. Woronicza 17, Strumykowej 21, Ossowskiego 25, Łazienkowskiej 3 oraz Żegańskiej 1A).