Zmarł Tomasz Wiater. Był rysownikiem tygodnika „NIE”

Tygodnik „Nie” poinformował w mediach społecznościowych o śmierci Tomasza Wiatera. Tomasz Wiater był rysownikiem i rzeźbiarzem. Zmarł w poniedziałek wieczorem. Był związany przez prawie 30 lat z tygodnikiem „NIE”.

„Jego kreska towarzyszyła pismu od samego początku. Tomek zapewne by nas za to wyśmiał, ale wyjątkowo nie ma dziś u nas nastroju do żartów. Zostawiamy Was z tą wiadomością i prosimy o wyrozumiałość” – skomentowano na profilu tygodnika.

Tomasz Wiater nie żyje

Tomasz Wiater specjalizował się w satyrycznych komentarzach wokół tematów politycznych, społecznych i religijnych. Jego prace były pokazywane na licznych wystawach. Kilkukrotnie udostępnił swoją pracownię zwiedzającym podczas Nocy Muzeów.

Tomasz Wiater był laureatem wielu nagród m.in. Festiwalu Satyry Europejskiej oraz w konkursach Satyrykon i Cztery Pory Karykatury. Tomasz Wiater napisał również kilka książek. Był członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury i Związku Polskich Artystów Plastyków.