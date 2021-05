Kaczyński o możliwej współpracy z Lewicą. Czarzasty komentuje

Włodzimierz Czarzasty podkreślił w rozmowie z Radiem Plus, że ciężko jest ocenić Polski ład jedynie na podstawie zapowiedzi, bez konkretnych ustaw. Jednocześnie wicemarszałek Sejmu dodał, że w propozycjach przedstawionych przez PiS znalazły się cztery, które wcześniej zgłaszała Lewica.

Chodzi o złożony 3 stycznia 2020 roku projekt ustawy w sprawie finansowania służby zdrowia na poziomie 7,2 proc. PKB, projekt ustawy zakładający zniesienie umów śmieciowych, który 8 maja 2020 roku trafił do laski marszałkowskiej, a także projekty dotyczące zwiększenia świadczeń rodzinnych do poziomu 12 tys. zł (zgłoszony 17 lutego 2021 roku) oraz projekt zmian w systemie emerytalnym, dotyczący kwoty wolnej od podatku.

Polski ład. Będzie poparcie całej opozycji?

Według polityka Lewicy niektóre projekty będzie popierać cała opozycja, ponieważ nie wyobraża sobie, że którakolwiek partia zagłosuje przeciwko likwidacji umów śmieciowych, szczególnie, że to osoby zatrudnione właśnie w ten sposób poniosły największe straty w związku z pandemią koronawirusa.

– Podstawowy element dyskusji między liberałami PO a Lewicą odnosi się do progresji podatkowej. Jeśli ktoś zarabia pół miliona złotych to przy progresji traci 3 tys. złotych, a ktoś, kto zarabia 3 tys. ma dodatkową pensję wynikającą z niepłacenia podatków. To jest sprawiedliwe społecznie – mówił Czarzasty. – My zawsze byliśmy za progresją podatkową. Za rządów lewicy były 3 progi podatkowe. Osobiście jestem zwolennikiem takiego rozwiązania jak w krajach zachodnich, że jest pięć progów podatkowych. Można na mnie pluć, ale uważam, że ludzie którzy zarabiają mało powinni mieć jak najniższe podatki, a ci, którzy zarabiają więcej, powinni płacić więcej – dodał.

Współpraca PiS z Lewicą możliwa?

Pytany o słowa Jarosława Kaczyńskiego, który w Polskim Radiu mówił, że widzi szansę współpracy z Lewicą w sprawach społecznych, wicemarszałek Sejmu zaznaczył, że nie widzi żadnych szans na współpracę z rządem PiS, a jedynie możliwość poparcia ustawy dotyczącej kwoty wolnej od podatku czy likwidacji umów śmieciowych.

Czarzasty zaznaczył, że Lewica faktycznie porozumiała się z PiS w sprawi ratyfikacji Funduszu Odbudowy, jednak tutaj chodziło o pieniądze dla Polaków m.in. na szpitale powiatowe, mieszkania na wynajem czy środki dla samorządów. – W tych sprawach rozmawiałbym nawet z diabłem. Ten nie ubiera się u Prady, ale jest podobny do Mateusza Morawieckiego – podsumował.

