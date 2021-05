TVN24: Banaś prosi o pomoc zagranicę. Ujawniono treść listu

TVN24 dotarł do treści listu, który Marian Banaś napisał do organizacji EUROSAI, zrzeszającej europejskie organy kontroli. Prezes NIK stwierdził m.in. że „musi się mierzyć z krzywdzącą i nieudolną próbą skojarzenia go ze środowiskiem przestępczym oraz działalnością sprzeczną z normami obyczajowymi, a także przypisywaniem niewłaściwego postępowania polegającego na pominięciu w oświadczeniu majątkowym wymaganych prawem informacji”.

W dalszej części listu prezes NIK przekazał, że „CBA, które podlega premierowi i jest kontrolowane przez NIK dokonało przeszukań w jego gabinecie i prywatnym mieszkaniu, a także w prywatnym mieszkaniu jego krewnych i siedzibie Izby”. Marian Banaś argumentował, że „przeszukania naruszają immunitet prezesa NIK i przypominają mu system aparatu socjalistycznego, który skazał go na cztery lata więzienia w latach 80. za działalność skierowaną na rzecz niepodległości Polski”.

Banaś o powodach aktywności służb

Prezes NIK, który jest wiceszefem EUROSAI dodał, że „zwiększona aktywność służb wokół niego i jego rodziny związana jest z informacją o zamiarze opublikowania ważnych i oczekiwanych społecznie wyników kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą lzbę Kontroli”. „Niewątpliwie również takie działania inspirowane są przez środowiska przestępcze oraz grupy interesów, którym jako prezes NIK a wcześniej pełniąc funkcję ministra finansów oraz szefa Krajowej Administracji Skarbowej – wypowiedział bezkompromisową wojnę o zabezpieczenie majątku Skarbu Państwa” - czytamy w dalszej części listu, do którego dotarł TVN24.

Banaś dodał, że „stworzona przez niego administracja skarbowa doprowadziła do historycznego sukcesu Polski polegającego na zmniejszeniu luki w podatku VAT z ponad 24,2 proc. w 2015 r. do 12,1 proc. w 2019 r”. a „podjęte przez niego działania doprowadziły do odbudowy bazy podatkowej w Polsce skutkującej około 100 000 mld euro dodatkowych dochodów podatkowych”.

W związku z tym prezes Izby zwrócił się do szefów europejskich organów kontroli z prośbą o wsparcie. „Będę wdzięczny za wspólny udział w zorganizowaniu debaty online na temat dobrych praktyk w podobnych sytuacjach zagrożeń niezależności NIK” - podsumował.

Co znalazło się w raporcie NIK?

13 maja prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś przedstawił kluczowe ustalenia pokontrolne na temat tzw. wyborów kopertowych. Z raportu NIK wynika, że premier nie miał podstawy prawnej do zarządzenia wyborów kopertowych, a ekspertyzy, które do niego wpłynęły, ostrzegały przed konsekwencjami takiej decyzji. Ponadto, Poczta Polska i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych przystąpiły do działania, choć nie zawarto z nimi stosownych umów. W stosunku do tych instytucji NIK złożyła zawiadomienia do prokuratury. Według NIK złamano też przepisy o RODO, udostępniając Poczcie Polskiej dane obywateli.

