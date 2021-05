Kpiny z niepełnosprawnych w programie Stanowskiego. „Żarty dobre dla podpitych kolegów”

– Nie wiem, czy kobietom to pasuje, bo chyba nie powinno – powiedział o byciu zestawionym z osobą z niepełnosprawnością Krzysztof Stanowski w 23 odcinku programu „Dziennikarskie Zero”. Zupełnie jakby niepełnosprawność była powodem do wstydu, do wytykania i czymś, z czym nie chcielibyśmy być łączeni.

Ja, szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, jak mam zacząć ten tekst, bo dzień po obejrzeniu programu nadal nie wierzę, że to się stało i u autora nie pojawiła się refleksja, że może akurat ten fragment warto zostawić tylko dla siebie. Zabrakło instynktu samozachowawczego, bywa. Zdarza się, kiedy przed wciśnięciem „wyślij”, przesyłka z głowy do palców utknie gdzieś po drodze.