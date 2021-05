KE: Polska musi wykonać wyrok TSUE w sprawie kopalni Turów

Komisja Europejska zajęła stanowisko w sprawie wyroku TSUE dotyczącego kopalni w Turowie. Jak podaje RMF FM, KE uznała, że Polska musi się dostosować do decyzji TSUE, który nakazuje natychmiastowe zaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów do czasu wydania prawomocnego wyroku. Rzeczniczka KE Viviane Loonela dodała, że Komisja będzie monitorować wykonanie wydanego nakazu. Jednocześnie KE nie doprecyzowała, co dokładnie ma na myśli w kwestii natychmiastowego dostosowania się do decyzji.

Wyrok TSUE ws. kopalni Turów



21 maja Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce wstrzymanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Do TSUE taki wniosek zgłosili Czesi, którzy podnosili, że polskie władze wydały kopalni Turów koncesję bez wykonania oceny wpływu tej decyzji na środowisko. W dodatku Praga alarmuje, że kopalnia, która ma być powiększana, już wpływa na obniżanie się wód gruntowych po stronie czeskiej.

Właśnie na tę argumentację postawiło TSUE, decydując się na taki krok. Trybunał zaznaczył, że dotarły do niego stanowiska, że wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów może przełożyć się na zmniejszenie produkcji energii w Elektrowni Turów, ale ocenił: „Polska nie wykazała w wystarczający sposób, że zaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów wiązałoby się z rzeczywistym zagrożeniem jej bezpieczeństwa energetycznego”.

