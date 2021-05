Kaczyński: Polska, jeżeli wykonamy ten program, będzie inna niż w tej chwili

W rozmowie z Radiem Olsztyn Jarosław Kaczyński tłumaczył, że dzięki Polskiemu ładowi duża część Polaków, tych mniej zarabiających albo mających nie takie wysokie emerytury, ale także te, które uchodzą za dość przyzwoite, będzie miała po prostu więcej pieniędzy, bo 30 tysięcy złotych wolnych od podatku. - Pytanie, przed którym wielu młodych ludzi stoi, skąd wziąć pieniądze, żeby móc wziąć kredyt na mieszkanie - to zostaje rozwiązane. Nawet jeżeli ktoś chce dużego mieszkania, to będzie musiał mieć trochę pieniędzy, a nie dużo - stwierdził prezes PiS.

Prezes PiS o porcie offshore'owym w Gdyni

Wicepremier podkreślił, że Polski ład będzie miał również ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarki morskiej. 0 To jest z jednej strony port offshore'owy, który będzie tutaj w Gdyni. Offshore, ta potężna ilość energii, ogromne związane z tym inwestycje. Dla tego regionu, w dużej mierze rolniczego, Powiśle jest takim terenem bardzo dobrej ziemi, to jest także ogromne wsparcie dla rolnictwa, szczególnie dla tego rolnictwa jednorodzinnego - wyjaśnił.

Zdaniem Kaczyńskiego „każda gmina może skorzystać w ten sposób, że będzie miała przedszkole, domy, chodniki tam, gdzie dzieci do szkoły chodzą po poboczach dróg i połączenia kolejowe, połączenie kolejowo-autobusowe, lepsze drogi. - Polska, jeżeli wykonamy ten program, będzie także tutaj inna niż w tej chwili” - zapewnił.

Apel Kaczyńskiego o szczepienia

Jarosław Kaczyński na antenie Radia Olsztyn zaapelował do wszystkich o szczepienia przeciwko koronawirusowi. - Jest to absolutnie konieczne i niegroźne – powiedział. Prezes PiS mówił o konieczności szczepień w kontekście odmrażania branży turystycznej. Przyznał, że rozumie, że wielu ludzi tęskni za wyjazdami. Mówiąc o tym, że powoli branża turystyczna wraca do normalnego funkcjonowania Kaczyński zaapelował, by jak najwięcej osób zaszczepiło się. - Proszę się szczepić, to jest naprawdę konieczne, a to nie jest absolutnie groźne - podkreślił. Jak dodał, bez szczepień pandemii nie da się opanować. - Jest to sprawa niezwykle istotna – zaznaczył.

Czytaj też:

Czy szczepić dziecko przeciw COVID-19? Pediatra: To jedna z najważniejszych decyzji w życiu