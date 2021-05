Adam Niedzielski zabrał głos ws. incydentu przed jego blokiem. Został objęty ochroną

Grupa osób pojawiła się w piątek przed blokiem, w którym mieszka Adam Niedzielski. Osoby weszły z politykiem na klatkę schodową i odprowadziły go aż do drzwi mieszkania. Minister zdrowia wykonał telefon, co zdenerwowało podążające za nim osoby. – Będziemy tutaj nie raz, nie dwa, dopóki cała ta szopka się nie skończy – skomentował jeden z mężczyzn.

Niedzielski odniósł się do sytuacji w mediach społecznościowych. Polityk podziękował za wszystkie wyrazy wsparcia i współczucie dotyczące piątkowej sytuacji. Minister zdrowia poinformował, że został objęty ochroną. Dodał, że podjęte zostaną kroki prawne. „Bezmyślna agresja nie może zdominować naszego życia publicznego i pozostać bez reakcji” – podsumował Niedzielski.

