Rząd wymyślił loterię szczepionkową. Można wygrać milion

– W loterii przewidzianej dla pojedynczych obywateli, rozważamy kilka pułapów finansowych - losowania tygodniowe, miesięczne i finałowe – opowiada nam o kulisach przygotowania loterii dla zaszczepionych Polaków osoba z rządu.

I dodaje, że główna wygrana może wynosić milion złotych. Ale to nie wszystko. Według informacji „Wprost” na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu zapadły ustalenia dotyczące poważnego, finansowego wsparcia dla lokalnych gmin, w których poziom zaszczepienia będzie wynosił 75 proc.

– Ze strony państwa będzie wsparcie na lokalne wydarzenia promocyjne. Gminy, w których poziom zaszczepienia będzie wynosił 75 proc., dostaną kilkaset tysięcy złotych. Potem spośród nich wybierzemy te z rekordowym wynikiem i one otrzymają milionowe wsparcie na dowolny cel – mówi nasz rozmówca z rządu.

Czytaj też:

„Niedyskrecje parlamentarne”: Suski jest „chodzącą frustracją”, Budka został ośmieszony

Pomysł z loterią szczepionkową został zaczerpnięty ze Stanów Zjednoczonych. Szczęśliwy zwycięzca loterii może się wzbogacić w Nowym Jorku o pięć mln dolarów za przyjęcie szczepionki przeciwko koronawirusowi. Jest to największa indywidualna finansowa zachęta, jaką dotąd ogłosił gubernator Andrew Cuomo w batalii z pandemią. Program pilotażowy zwany „Vax & Scratch”, pozwala osobom zaszczepionym otrzymać los wartości 20 dolarów na loterię Mega Multiplier Lottery. Główną nagrodą to pięć 5 mln dolarów. Pilotażowy program rozpocznie się w poniedziałek i potrwa do piątku, 28 maja.

Tydzień temu polski rząd ruszył z nową kampanią Narodowego Programu Szczepień „Ostatnia prosta”. Bierze w niej udział 50 ambasadorów - gwiazd świata sportu i aktorów. Są wśród nich Robert Kubica, Otylia Jędrzejczak, piłkarze z kadry narodowej, siatkarze. Do kampanii przyłączyli się też aktorzy Cezary Pazura i Maciej Musiał.