Banaś o kolejnych zawiadomieniach do prokuratury. Jedno z nich dotyczy premiera

W czwartek 13 maja Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport, który powstał po kontroli w sprawie organizacji wyborów kopertowych. NIK przeprowadziła kontrole w Kancelarii Premiera, Ministerstwie Aktywów Państwowych, MSWiA, Poczcie Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. – Organizowanie i przygotowanie wyborów na podstawie decyzji administracyjnej nie powinno mieć miejsca i było pozbawione podstaw prawnych – powiedział wówczas Marian Banaś.

Szef NIK wyliczał zastrzeżenia nie tylko do Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (Najwyższa Izba Kontroli składała zawiadomienia na te instytucje), ale do szefa KPRM, premiera, szefa MSWiA i wicepremiera. W przestrzeni medialnej pojawiły się spekulacje, że NIK zamierza skierować wnioski do prokuratury dotyczące premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera i szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacka Sasina, szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka.

Konferencja Mariana Banasia

We wtorek 25 maja o godz. 15:30 rozpoczęła się konferencja prasowa z udziałem szefa NIK, na której przedstawił kolejne kroki, które podejmie Najwyższa Izba Kontroli. – W związku z wynikami kontroli dotyczącej przygotowania i organizowania wyborów na prezydenta RP wyznaczonych na 10 maja 2020 roku z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego, chcę państwa poinformować, że w dniu dzisiejszym NIK, mając na uwadze wagę stwierdzonych nieprawidłowości w czasie przedmiotowej kontroli, kieruje do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka, Jacka Sasina oraz Mariusza Kamińskiego – powiedział Marian Banaś. Po tym krótkim komunikacie szef NIK opuścił konferencję.